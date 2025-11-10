विज्ञापन

अभिषेक बजाज-नीलम गिरी के इविक्शन के बाद मालती चाहर का शो में हंगामा, फरहाना से भिड़ीं, लोग बोले- ये क्या हुआ

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें फरहाना भट्ट और बाकी घरवालों से मालती चाहर बहस करती हुई नजर आ रही है.

बिग बॉस 19 का प्रोमो आया सामने
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 फिनाले के करीब पहुंच गया है. जहां इस वीकेंड का वार पर ड्रामे के बाद अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का इविक्शन हो गया तो वहीं आने वाले एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिलने वाला है. लेटेस्ट वीकेंड का वार में आपने देखा कि फरहाना भट्ट को होस्ट सलमान खान ने खूब सुनाया, जिसके बाद वह काफी इमोशनल नजर आईं. लेकिन आने वाले एपिसोड में फरहाना की जगह मालती चाहर हंगामा करती हुई नजर आने वाली हैं, जिसकी झलक प्रोमो में देखने को मिली है. वहीं प्रोमो देखने के बाद फैंस भी कहेंगे कि आखिर मालती को हुआ क्या है. 

प्रोमो में मालती चाहर अजीब सी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं. वहीं वह अमाल मलिक और शहबाज को उकसाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं. जबकि प्रणीत को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती हैं. हंगामा तब शुरू होता है जब मालती की लड़ाई फरहाना भट्ट से होती है. वहीं वह अपना आपा खो देती हैं. घरवाले अमाल, प्रणीत और फरहाना मालती के इस बिहेवियर से परेशान नजर आते हैं और उनपर आरोप लगाते हैं कि वह फुटेज के लिए ऐसा कर रही हैं. 

गौरतलब है कि इस वीकेंड का वार पर प्रणीत मोरे को कैप्टनसी पॉवर दी गई, जिसके चलते वह अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीलम गिरी में से किसी एक को बचा सकते हैं. इसके बाद प्रणीत फैसला लेता है और अशनूर बच जाती हैं और अभिषेक बजाज और नीलम गिरी इविक्ट हो जाते हैं. इसके चलते घर में काफी इमोशनल माहौल देखने को मिलता है. 

इसी के चलते सोशल मीडिया पर बिग बॉस के मेकर्स को इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा झेलने को मिल रहा है क्योंकि वह नहीं चाहते कि अभिषेक बजाज इविक्ट हो. वहीं कुछ सेलेब्स अभिषेक के इविक्शन के फैसले को अनफेयर बताते हुए नजर आ रहे हैं. 


 

