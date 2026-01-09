जय भानुशाली से तलाक के बाद ट्रोल हुईं माही विज, बच्चों पर किए सवाल, एक्ट्रेस बोली- हमारा बैंक अकाउंट नहीं खाली हुआ

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद अलग हो गए हैं. इस कपल ने अपना तलाक कंफर्म कर दिया है. जब माही और विज ने अपना तलाक कंफर्म किया है उसके बाद से लोग तरह-तरह की बातें करने लगे थे. तलाक के बाद जय के पुराने वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें दावा किया जा रहा था कि जय अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे इस वजह से दोनों अलग हो गए. अब इन सब दावों को माही ने अपने व्लॉग में खारिज किया है और गलत खबरें फैलाने वालों पर भड़की हैं. साथ ही बच्चों को लेकर भी बात की.

बच्चों को लेकर आ रहे हैं कमेंट्स

माही ने अपने व्लॉग में कहा- हां, मेरा और जय का तलाक हो गया है और हम अच्छे दोस्त हैं. हम दोनों को ड्रामा पसंद नहीं है, हमने साथ में ही तय किया था कि हम अपने-अपने रास्ते जाएं. माही ने बताया कि वो कमेंट सेक्शन बहुत पढ़ रही है. लोग कह रहे हैं कि तलाक ही लेना था तो बच्चे क्यों लिए थे. इसका जवाब देते हुए माही ने कहा- हमारा बैंक अकाउंट नहीं खाली हुआ है. हम बच्चों को देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जय हाथ झाड़कर भाग गया है या मेरे पास कुछ नहीं है. तीनों बच्चे वैसे ही जिएंगे जैसे जीते आए थे.

जय के परिवार से आते हैं मैसेज

माही ने बताया कि जय की फैमिली तारा से बहुत जुड़ी हुई है. जय के भाई-भाभी का मैसेज आता है कि हम अब भी मिलेंगे. माही ने कहा कि जय मेरे स्पेस का सम्मान करते हैं और मैं उनके स्पेस का सम्मान करूंगी.

गंदगी की जरूरत नहीं

माही ने आगे कहा कि वो इंस्टाग्राम पर देख रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैंने 5 करोड़ एलिमनी ली है. हमने तो कुछ किया नहीं है मगर आप लोग ये कमेंट करके गंदगी कर रहे हैं. जिसकी जरुरत नहीं है.