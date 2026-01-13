तलाक की खबरों के बीच बेटी तारा के साथ मस्ती करती दिखीं माही विज, फैंस बोले- इसे कहते हैं असली ताकत

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली के तलाक की खबर सामने आने के बाद से ही दोनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर इस रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इसी बीच माही विज ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की है, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. हाल ही में माही विज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में माही अपनी बेटी तारा के साथ बेहद खुश और सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं.

माही की ये स्टोरी देखकर साफ समझ आ रहा है कि माही अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रही हैं. इस दौरान मां-बेटी की बॉन्डिंग और मस्ती फैन्स का दिल जीत रही है. तलाक की चर्चाओं और ट्रोलिंग के बीच माही का यूं मुस्कुराना ये दिखाता है कि वह अपनी बेटी के साथ हर पल को पूरी तरह जीना चाहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी यह स्टोरी तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर्स ने लिखा है, 'इसे कहते हैं अलसी ताकत'.

तलाक के बाद ट्रोलिंग का सामना

बता दें कि जय भानुशाली से अलग होने की घोषणा के बाद माही विज ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के लिए एक पोस्ट शेयर किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. माही की पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह की बातें कही गईं, जिससे एक्ट्रेस काफी दुखी भी नजर आईं.

माही विज ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

हालांकि माही विज ने सोशल मीडिया पर गलत और आपत्तिजनक कमेंट करने वालों को खुलकर जवाब दिया और अपनी बात मजबूती से रखी. इस दौरान टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने भी माही का सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में आवाज उठाई.

जय भानुशाली भी आए माही के सपोर्ट में

खास बात यह रही कि इस पूरे विवाद के बीच माही के एक्स हसबैंड जय भानुशाली भी उनके सपोर्ट में नजर आए. जय का यह कदम यह दिखाता है कि भले ही दोनों के रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन एक-दूसरे के लिए सम्मान और समझ अभी भी बनी हुई है.



