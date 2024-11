सीरियल के लिए ली जो प्रतिज्ञा वो बन गई जीवन का सबसे बड़ा सच, टीवी की महाभारत के भीष्म पितामह ने आखिर क्यों नहीं की शादी

Mahabharata Bhishma Pitamah has not married till date know why: महाभारत सीरियल के भीष्म पितामह और टीवी के शक्तिमान के किरदार में नजर आने वाले मुकेश खन्ना तो आपको याद ही होंगे. नब्बे के दशक में मुकेश खन्ना का शक्तिमान का किरदार कई बच्चों का रोल मॉडल हुआ करता था. बच्चे उन्हें सुनते भी थे और फॉलो भी करते थे. मुकेश खन्ना ने इसके अलावा एक और आइकॉनिक रोल प्ले किया है. ये रोल था महाभारत के भीष्म पितामह का. दोनों ही किरदारों में मुकेश खन्ना ने लाजवाब काम किया. जो हमेशा के लिए यादगार भी बन गए. इसके अलावा मुकेश खन्ना फिल्मों में भी नजर आए. हालांकि इतना काम करने के बावजूद कभी ये सुनाई नहीं दिया कि मुकेश खन्ना का किसी लड़की से अफेयर है या फिर वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

मुकेश खन्ना ने महाभारत में पितामह भीष्म का रोल अदा किया था. जो लोग महाभारत पढ़ या सुन चुके हैं वो लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने आजीवन कुंवारे रहने की शपथ ली थी. यानी उन्होंने ये संकल्प कर लिया था वो कभी जीवन में विवाह नहीं करेंगे. अब भी जब मुकेश खन्ना की शादी की चर्चा होती है तो कई लोग कहते हैं कि वो प्रतिज्ञा ले चुके हैं इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में खुद मुकेश खन्ना ये बता चुके हैं कि उनसे बहुत बार सवाल हुआ कि सीरियल में प्रतिज्ञा लेने की वजह से क्या वो शादी नहीं कर रहे हैं.

मुकेश खन्ना ने एक बार खुद इस सवाल का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उनके शादी न करने की वजह भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है. बल्कि वो खुद ऐसी लड़की नहीं तलाश पाए जिसके साथ शादी करके रह सकें. इसलिए वो कुंवारे हैं. मुकेश खन्ना ने ये भी कहा कि जो दिल में आता है वही कह देने की आदत की वजह से भी उनके साथ किसी का टिक पाना आसान नहीं रहा. और, अब तो वो शादी का ख्याल भी छोड़ चुके हैं.