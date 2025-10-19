विज्ञापन

पंकज धीर की प्रेयर मीट में इमोशनल हुए महाभारत के अर्जुन, बोले- आपके बिना हम क्या करेंगे...

'महाभारत' में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान अपने दोस्त और को स्टार पंकज धीर की प्रार्थना सभा में इमोशनल होते हुए नजर आए. 

नई दिल्ली:

बीआर चोपड़ा के आइकॉनिक टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने के लिए दुनियाभर में फेमस एक्टर पंकज धीर का बुधवार सुबह निधन हो गया था. उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनके को स्टार और 'महाभारत' में अर्जुन बने फिरोज खान ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी. वहीं अब हाल ही में एक्टर की प्रार्थना सभा यानी प्रेयर मीट में फिरोज खान को इमोशनल होते हुए देखा गया, जिसका वीडियो खुद उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है, जिसे देख फैंस कह रहे हैं करण अर्जुन की जोड़ी टूट गई. 

इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया वीडियो दिवंगत एक्टर पंकज धीर का है, जिनकी हाल ही में प्रेयर मीट में फिरोज खान शामिल हुए थे. वह वीडियो में कहते दिख रहे हैं, यह किस्मत थी कि मैं और पिंकी (पंकज धीर) स्कूल के दोस्त थे. हम एक साथ ग्रेजुएट हुए और हम दोबारा मिले महाभारत में. और हमने करण और अर्जुन का किरदार निभाया.

आगे वह कहते हैं हम सब को छोड़ के चला गया. उनकी आत्मा को शांति मिले. मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कैसे मैं इस व्यक्ति को ट्रिब्यूट दूं. लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए वह वो शख्स था, जो सबके दुख हर लेता था. हंसी बांटता था. पिंकी अब आपके बिना हम क्या करेंगे. इस वीडियो के आखिर में बोलते बोलते फिरोज खान इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.  

गौरतलब है कि इससे पहले पंकज धीर के निधन की जानकारी देते हुए एक्टर फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “एक सज्जन व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया. आपकी बहुत याद आएगी दोस्त पंकज धीर.”

बता दें, पंकज धीर को टीवी धारावाहिक 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका और 'चंद्रकांता', 'द ग्रेट मराठा', 'युग' तथा 'बढ़ो बहू' में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिनमें 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' शामिल हैं. जहां 'महाभारत' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स ने बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई. उनके जाने से फिल्म जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है. 

