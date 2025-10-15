विज्ञापन

22 साल के अंदर महाभारत के इन 8 एक्टर्स ने छोड़ी दुनिया, कोई बना था हनुमान तो कोई मामा शकुनि

आज जब कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का कैंसर से निधन हुआ है, तो एक बार फिर फैंस को उन सभी कलाकारों की याद आ गई जो अब हमारे बीच नहीं रहे.

नहीं रहे महाभारत के ये 9 कलाकार
टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय शो ‘महाभारत' के सितारों ने दर्शकों के दिलों में अमर जगह बनाई थी. बी. आर. चोपड़ा के निर्देशन में बने इस महान धारावाहिक ने देशभर में अपार लोकप्रियता हासिल की थी. आज जब कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का कैंसर से निधन हुआ है, तो एक बार फिर फैंस को उन सभी कलाकारों की याद आ गई जो अब हमारे बीच नहीं रहे. ‘महाभारत' सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक युग था जिसने हर किरदार को भगवान जैसी पहचान दी थी. लेकिन अब उसके कई प्रिय चेहरे इस दुनिया से विदा हो चुके हैं.

दारा सिंह (हनुमान)

पहलवान और अभिनेता दारा सिंह ने ‘रामायण' और ‘महाभारत' दोनों में हनुमान जी की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी. उनका निधन 12 जुलाई 2012 को 83 साल की उम्र में हुआ.

राजेश विवेक (वेद व्यास)

राजेश विवेक, जिन्होंने वेद व्यास का किरदार निभाया था, ‘लगान', ‘स्वदेस' और ‘जोधा अकबर' जैसी फिल्मों में भी दिखे. उनका निधन 2016 में हार्ट अटैक से हुआ.

वीरेंद्र राजदान (विदुर)

‘गांधी' फिल्म में मौलाना आजाद के किरदार से प्रसिद्ध हुए वीरेंद्र राजदान ने ‘महाभारत' में विदुर का रोल निभाया था. वह 13 जून, 2003 में 53 वर्ष की उम्र में चल बसे.

सतीश कौल (देवराज इंद्र)

कश्मीर में जन्मे अभिनेता सतीश कौल ने देवराज इंद्र की भूमिका से प्रसिद्धि पाई. उनका निधन 10 अप्रैल 2021 को लुधियाना में हुआ.

धर्मेश तिवारी (कृपाचार्य)

धर्मेश तिवारी ने कृपाचार्य की भूमिका निभाई थी. डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण 2014 में उनका निधन हुआ.

गोगा कपूर (कंस)

गोगा कपूर ने कंस का किरदार निभाया था और कई फिल्मों में भी नजर आए. उनका निधन 3 मार्च, 2011 में हुआ.

गुफी पेंटल (शकुनि मामा)

‘महाभारत' के शकुनि मामा यानी गुफी पेंटल का निधन 5 जून 2023 को मुंबई में हुआ. उनका निधन उम्र संबंधी समस्याओं के कारण हो गया था.

प्रवीण कुमार सोबती (भीम)

6 फीट लंबे प्रवीण कुमार ने भीम का किरदार निभाकर लोकप्रियता पाई. उनका निधन 7 फरवरी 2022 को दिल्ली में हुआ.

