Let's do it : यू ट्यूब पर धमाल मचा रहा सोमेश्वर महादेवन का गाना

यू ट्यूब पर धमाल मचा रहा सोमेश्वर महादेवन का गाना

इंडियन आइडल में आ चुके राजस्थानी सिंगर सोमेश्वर महादेवन (someshvar mahadevan) उर्फ़ सैम का गाना लेट्स डू इट (let's do it make it happen) युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. यूट्यूब पर इसे अब तक पांच लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. गाने में रैप के साथ राजस्थान का मिक्स लोगो को आकर्षित कर रहा है. लेकिन सिंगर-एक्टर महादेवन अब अपने सिंगिंग करियर के साथ राजस्थानी युवा गायकों को आगे बढ़ाने के मिशन पर भी हैं.