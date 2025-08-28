विज्ञापन

बिग बॉस 19 को मिला घर का पहला कैप्टन, कैप्टन्सी टास्क में इस कंटेस्टेंट से फरहाना भट्ट ने छीना मौका

Bigg Boss 19 First Caption: बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में कैप्टन्सी टास्क होने वाला है, जिसमें एक कंटेस्टेंट कैप्टन बनने की रेस से बाहर हो जाएगा. 

Kunickaa Sadanand became Bigg Boss 19 1st Caption कुनिका सदानंद बनीं बिग बॉस 19 की पहली कैप्टन
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 First Caption: बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार आने वाला है, जिससे पहले घर में खूब लड़ाइयां और बहस देखने को मिल रही है. लेकिन असली फाइट तो अब होगी जब घर में पहले कैप्टन्सी का टास्क खेला जाएगा. इसकी झलक सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 के प्रोमो देखने को मिल गई है, जिसमें सभी घरवाले मैरी गो राउंड गेम में कैप्टन्सी टास्क के लिए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस टास्क में खूब लड़ाइयां जरुर देखने को मिलेंगी. लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में कौन बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन्सी टास्क जीतकर फर्स्ट कैप्टन का खिताब अपने नाम करेगा. 

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट देने वाले द खबरी के अनुसार, बिग बॉस हाउस का पहली कैप्टन कुनिका सदानंद बन गई हैं. इसके चलते फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हालांकि कुछ लोग कुनिका के कैप्टन बनने से नाखुश नजर आ रहे हैं. 

इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि फरहाना भट्ट ने बसीर अली को कैप्टन ना बनने के लिए चुना है, जिसके चलते बसीर अली के हाथ में कैप्टन्सी की पॉवर आप अपकमिंग एपिसोड में निकलते हुए देख सकते हैं. 

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 में पहले हफ्ते में नीलम गिरी, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और नतालिया नॉमिनेट हुए हैं. जबकि फरहाना भट्ट को घरवालों द्वारा निकाले जाने के बाद सीक्रेट रुम में रखा गया है. जहां से वह घरवालों की बातें सुनती हुई नजर आ रही हैं. 

