विज्ञापन

अब सिंगल नहीं हैं कृतिका कामरा? नए पोस्ट में दिखाई 'अपने साथी' की झलक

सोशल मीडिया पर कृतिका कामरा के नए पोस्ट ने किया “अपने साथी” का सॉफ्ट लॉन्च, इंटरनेट पर हुआ वायरल. 

Read Time: 2 mins
Share
अब सिंगल नहीं हैं कृतिका कामरा? नए पोस्ट में दिखाई 'अपने साथी' की झलक
कृतिका कामरा के नए पोस्ट की हो रही चर्चा
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस कृतिका कामरा हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी निजी रही हैं, लेकिन हाल के उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स ने फैन्स के बीच नई चर्चा छेड़ दी है. उनके ताज़ा पोस्ट्स देखकर लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कृतिका अब अपनी ज़िंदगी में किसी खास इंसान को जगह दे चुकी हैं. शुरुआत उनकी दीवाली पोस्ट से हुई, जहां कृतिका एक खूबसूरत पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही थीं. लेकिन खास बात यह थी कि तस्वीर में वह किसी पुरुष का हाथ थामे नजर आ रही थीं, जिसका चेहरा जानबूझकर नहीं दिखाया गया था. तस्वीर ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, और लोग यह पूछने लगे कि आखिर वह शख्स कौन है. 

इसके बाद उनकी जन्मदिन की तस्वीरें ने और भी हलचल मचा दी. दोस्तों, जश्न और स्वादिष्ट खाने के बीच कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. यहां तक कि उनके सहकर्मी भी मज़ाक में शामिल हुए - सोहा अली खान ने लिखा, “Hbd KK… मैने देखा कि तुमने वहां क्या किया!” और पूजा गोर ने मज़ाकिया अंदाज़ में कमेंट किया, “Ahem ahem.”

Latest and Breaking News on NDTV

फैन्स भी पीछे नहीं रहे - एक यूज़र ने लिखा, “पांचवीं तस्वीर में क्या चल रहा है? क्या यह सॉफ्ट लॉन्च है?” जबकि दूसरे ने पूछा, “#5 में क्या कहानी है?” जिससे कमेंट सेक्शन में सवालों और अटकलों की बाढ़ आ गई. अब उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी ने सबको और उत्सुक कर दिया - इसमें कृतिका आईने के सामने किसी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन चेहरों को फिर से छिपाया गया है. इन छोटे-छोटे झलकियों से कृतिका ने अपने फैन्स को उतनी ही जानकारी दी है जिससे जिज्ञासा बनी रहे, लेकिन रहस्य भी बरकरार रहे.

हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कृतिका एक प्यारे और स्थिर रिश्ते में हैं - और यह खबर सुनकर उनके फैन्स बेहद खुश हैं! फिलहाल “वो कौन हैं” ये अभी राज़ है, लेकिन इतना तो तय है कि प्यार अब सिर्फ दूर नहीं, बल्कि उनके बहुत करीब है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kritika Kamra, Kritika Kamra Boyfriend, Kritika Kamra Relationship, Kritika Kamra New Song, Kritika Kamra Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com