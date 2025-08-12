KBC 17 का 50 लाख रुपये का सवाल: रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना कविता संग्रह पूरबी किस दक्षिण अमेरिकी लेखक को समर्पित

अमिताभ बच्चन 11 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के साथ लौटे. कौन बनेगा करोड़पति 17 का प्रीमियर सोनी एंटरटेनमेंट पर हुआ और इसे सोनी लिव पर डिजिटल स्ट्रीम किया गया. पहले एपिसोड में सीनियर बच्चन ने गेम शो में नए सदस्यों के जुड़ने की अनाउंसमेंट की. एक नई लाइफलाइन, संकेत सूचक, पेश की गई. पहले एपिसोड में मानवप्रीत सिंह हॉट सीट पर बैठने वाले और कौन बनेगा करोड़पति खेलने वाले पहले कंटेस्टेंट थे. लेकिन एक पचास लाख के सवाल पर उनकी गाड़ी अटकी और वह थोड़े घबरा से गए.

क्या आप केबीसी 17 के इस 50 लाख रुपये के सवाल का जवाब दे सकते हैं?

कौन बनेगा करोड़पति 17 का 25 लाख रुपये का सवाल विश्वनाथ कार्तिकेय के बारे में था. दिलचस्प बात यह है कि मानवप्रीत बिना किसी लाइफलाइन के इसका जवाब देने में कामयाब रहे. मानवप्रीत को 25 लाख रुपये का सवाल जीतने में मदद करने वाला सवाल था: "2025 में, विश्वनाथ कार्तिकेय कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बनेंगे?" इसके ऑप्शन थे: A) इंग्लिश चैनल तैरना, B) दुनिया की परिक्रमा करना, C) सात चोटियों पर चढ़ना, और D) उत्तरी ध्रुव पर पहुंचना. इसका सही जवाब था, सात चोटियों पर चढ़ना.

25 लाख रुपये जीतने के बाद मानवप्रीत को 50 लाख रुपये के सवाल का जवाब देना था. हालांकि उन्होंने खेल छोड़ने और 25 लाख रुपये घर ले जाने का फैसला किया. पेश है वह 14वां सवाल जिसके चलते मानवप्रीत ने केबीसी 17 छोड़ दिया. "रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना कविता संग्रह पूरबी किस दक्षिण अमेरिकी लेखक को समर्पित किया था?" इसके ऑप्शन थे: A) गैब्रिएला मिस्ट्रल, B) विक्टोरिया ओकैम्पो, C) मारिया लुइसा बोम्बल, D) टेरेसा डे ला पारा। और सही जवाब था विक्टोरिया ओकैम्पो.

कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ बच्चन

इस बीच, एक ऑफीशिलयल बयान में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "नए सीजन की शुरुआत होते ही मेरे पास शब्द नहीं हैं क्योंकि कोई भी शब्द मेरी कृतज्ञता की गहराई को बयां नहीं कर सकता. आपके आशीर्वाद ने केबीसी में नई जान फूंक दी, इस मंच को एक बार फिर रोशन कर दिया और हम सभी को फिर से एक साथ ला दिया. यह मंच, यह खेल, यह सीजन - ये सब आपका है. आपके स्नेह के सम्मान में, मैं दोगुना प्रयास करने का वादा करता हूं."केबीसी 17 की बात करें तो यह सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी चैनल पर आता है.