Kaun Banega Crorepati 17: बदलना चाहते हैं तकदीर तो जान लीजिए कब शुरू हो रहा है KBC और कहां देख सकते हैं इसे

पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति अपने नए सीजन के साथ वापस आ गया है और इसके साथ ही इस शो के दिल की धड़कन बन चुके सबके चहेते होस्ट अमिताभ बच्चन की भी वापसी हुई है. पिछले कुछ सालों में केबीसी एक गेम शो की अपनी पहचान से आगे बढ़कर पूरे देश के लोगों की आत्मा बन चुका है जिसने साहस, दृढ़ता और पूरे हुए सपनों की कहानियों के जरिए देश भर के दर्शकों को एकजुट किया है.

अमिताभ बच्चन ने केबीसी की फीलिंग को खूबसूरती से जाहिर करते हुए कहा था, “कौन बनेगा करोड़पति एक गेम शो से कहीं बढ़कर है, यह उम्मीदों और सपनों का एक सामूहिक सफर है, जहां लाखों लोग हॉट सीट पर बैठे हर कंटेस्टेंट का उत्साह बढ़ाते हैं. मेरे लिए, केबीसी की मेजबानी करना अपने ही परिवार के बीच बैठने, आपके प्यार और गर्मजोशी से जुड़े रहने जैसा है. जैसे ही नया सीजन शुरू होता है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि कोई भी शब्द मेरी कृतज्ञता की गहराई को बयां नहीं कर सकता. आपके आशीर्वाद ने केबीसी में नई जान फूंक दी, इस मंच को एक बार फिर रोशन कर दिया और हम सभी को फिर से एक साथ ला खड़ा किया. यह मंच, यह खेल, यह सीजन - ये सब आपके हैं. आपके स्नेह के सम्मान में, मैं दोगुना प्रयास करने का वादा करता हूं.”

उनके शब्द इस शो के दर्शकों के साथ पीढ़ियों से चले आ रहे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाते हैं. यह सिर्फ पैसा जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का जश्न मनाने के बारे में है. गांवों से लेकर चहल-पहल वाले शहरों तक, यह शो उन लोगों को उजागर करता रहता है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं.

केबीसी कल 11 अगस्त को रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर लौट रहा है. दर्शक इस शो से सिर्फ सामान्य ज्ञान से ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं, वे एक ऐसे अनुभव की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो लोगों को एक साथ लाता है, आशा को प्रेरित करता है और इस विश्वास को मतबूत करता है कि ज्ञान, जब दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा जाता है, तो वास्तव में जीवन बदल सकता है.