बिग बॉस 20 फेम उदिति सिंह से ब्रेकअप पर करण वाही ने दिया रिएक्शन कहा- शादी करना चाहते थे पर 'पूरी तरह मेल नहीं खाते'

टीवी एक्टर करण वाही ने एक्स गर्लफ्रेंड उदिति सिंह के साथ अपने रिश्ते पर बात की है. उन्होंने बताया कि जब उनका रिश्ता शुरू हुआ था तब उन्हें लगा था कि वे दोनों आगे चलकर शादी कर लेंगे. हालांकि उन्होंने कभी शादी की कोई पक्की योजना नहीं बनाई थी. 40 साल के करण ने 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट को दो साल से ज्यादा समय तक डेट किया. उन्होंने कहा कि आखिरकार वे दोनों एक-दूसरे के साथ इतने अनुकूल (compatible) नहीं थे कि उनका रिश्ता चल पाता. करण ने यह बात तब कही है, जब उदिति ने 'बिग बॉस 20' में अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उनके बीच साफ-सफाई और अपने पेट की देखभाल को लेकर अक्सर बहस होती थी. उन्होंने यह भी कहा कि करण की बातों से वे अक्सर निराश हो जाती थीं, क्योंकि करण उनसे कहते थे कि वे कुछ खास काम नहीं कर सकतीं.

यूट्यूबर सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए, करण ने बताया कि वे अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर थे, जहां वे चाहते थे कि उनके रिश्ते का भविष्य स्पष्ट हो. उन्होंने कहा, "जब मैंने उन्हें डेट करना शुरू किया, तब मैं 33-34 साल का था. उस उम्र में मेरी सोच यह थी कि अब अगर मैं किसी रिश्ते में आ रहा हूं, तो वह शादी में बदलना चाहिए. वरना मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए." हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि शादी के बारे में सोचने का मतलब यह नहीं था कि वे सच में शादी करने ही वाले थे. उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कुछ नहीं था कि हम शादी करने वाले थे या हमने शादी की कोई योजना बनाई थी. मेरा बस इतना इरादा था कि रिश्ते को शादी की दिशा में ले जाया जाए, जिसे शायद गलत समझ लिया गया कि 'हम शादी करने ही वाले थे'. मुझे लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ उतने अनुकूल नहीं थे. कम से कम मेरे लिए तो यही सच है."

पेट और साफ सफाई को लेकर हुई थी लड़ाई

'बिग बॉस 20' के घर के अंदर बातचीत के दौरान उदिति ने अपने ब्रेकअप पर अपना नजरिया रखा था. उन्होंने बताया कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान वे दोनों एक 'गोल्डन रिट्रीवर' ले आए थे, लेकिन घर की साफ-सफाई को लेकर उनके बीच असहमति होने लगी, जो तनाव का कारण बन गई. उन्होंने कहा, "लॉकडाउन के दौरान हम एक पालतू जानवर, 'गोल्डन रिट्रीवर' ले आए, जिसकी वजह से हमारे बीच काफी झगड़े होने लगे. चूंकि यह कोविड का समय था, इसलिए हम दोनों के लिए साफ-सफाई बहुत मायने रखती थी. मेरी साफ-सफाई करने का तरीका उनके तरीके से बिल्कुल अलग था."उदिति ने यह भी आरोप लगाया कि करण का व्यवहार कभी-कभी डोमिनेंट होता था और उनकी बातों से वह अक्सर डिमोटीवेट महसूस करती थीं. उन्होंने कहा, "उनका स्वभाव थोड़ा हावी होने वाला था और वे अक्सर कहते थे, 'तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे करना है.' उम्र के अंतर की वजह से, वे अक्सर मुझसे कहते थे, 'तुम यह नहीं कर पाओगी' और 'तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे करना है.' जब आपका पार्टनर ही आपको डिमोटीवेट करने लगे, तो हर छोटी-छोटी बात पर झगड़े होने लगते हैं."

प्यार के लिए भारत आई थीं उदिति

उदिति सिंह ने लॉकडाउन के दौरान लिए गए अपने फैसलों के बारे में भी बात की. उस समय वह भारत आ गई थीं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थीं, ताकि वह करण के करीब रह सकें. उन्होंने बताया कि वे अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर थे और उन्होंने शादी के बारे में भी बात की थी, लेकिन आखिरकार उनका रिश्ता खत्म हो गया. इस अनुभव को याद करते हुए उदिति भावुक हो गईं और रो पड़ीं, जिसके बाद माही विज और अन्य कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी. उन्होंने कहा, "हम डेटिंग और फिर शादी को लेकर काफी गंभीर थे. बात शादी तक पहुंच गई थी." करण और उदिति ने दो साल से ज्यादा समय तक एक-दूसरे को डेट किया और 2022 में उनका रिश्ता खत्म हो गया. जहां उदिति ने अपने बीच हुए झगड़ों और रिश्ते के दौरान महसूस की गई अपनी तकलीफों के बारे में बात की है, वहीं करण का कहना है कि उनके बीच तालमेल की कमी थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे शादी की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन शादी की कोई पक्की योजना नहीं बनी थी.

करण 'रीमिक्स', 'दिल मिल गए' और 'कुछ तो लोग कहेंगे' जैसे टीवी शोज के लिए जाने जाते हैं. वह 'खतरों के खिलाड़ी' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुके हैं. उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लिया था और 'बिग बॉस 13' में एक गेस्ट के तौर पर भी दिखाई दिए थे.