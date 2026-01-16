विज्ञापन

क्यों पिच पर युवराज-सहवाग की जगह राहुल द्रविड़ को चाहती थीं चीयरलीडर्स? कपिल शर्मा के शो में हुआ मजेदार खुलासा

कॉमेडी रियलिटी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4’ के सेट पर उस वक्त हंसी का तूफान आ गया, जब क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ एक साथ पहुंचे. यह एपिसोड मस्ती, पुराने किस्सों और जबरदस्त खुलासों से भरपूर रहा.

Read Time: 3 mins
Share
क्यों पिच पर युवराज-सहवाग की जगह राहुल द्रविड़ को चाहती थीं चीयरलीडर्स? कपिल शर्मा के शो में हुआ मजेदार खुलासा
कपिल के शो का मजेदार प्रोमो आउट

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर कॉमेडी रियलिटी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर उस वक्त हंसी का तूफान आ गया, जब क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ एक साथ पहुंचे. यह एपिसोड मस्ती, पुराने किस्सों और जबरदस्त खुलासों से भरपूर रहा. शो के होस्ट कपिल शर्मा ने बातचीत के दौरान एक ऐसा मजेदार किस्सा छेड़ दिया, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया. कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले के जमाने में चीयरलीडर्स भी भगवान से दुआ करती थीं कि राहुल द्रविड़ स्ट्राइक पर आ जाएं, ताकि उन्हें थोड़ी देर आराम मिल सके. वजह? जब भी युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करते थे, तो मैदान में लगातार छक्कों की बरसात होती रहती थी.

नेटफ्लिक्स ने इस आने वाले एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया, “इस हफ्ते, मस्तीवर्स में होगी दोस्ती की हैट्रिक! क्रिकेट के दिग्गजों के साथ देखिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो, 17 जनवरी रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.” एपिसोड में मोहम्मद कैफ ने खुद को युवराज और सहवाग के मुकाबले “बहुत गरीब” बताया, जिस पर दर्शक खूब हंसे. वहीं युवराज सिंह ने मजाक-मजाक में अपने गुच्ची शूज की तरफ इशारा कर दिया, जिससे माहौल और मजेदार हो गया.

इसके बाद युवराज और कैफ ने डम्ब शराड्स खेलते हुए अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखाई, जिसने शो में चार चांद लगा दिए. युवराज ने यह भी खुलासा किया कि आजकल उनका फेवरेट “रूटीन” क्रिकेट या जिम नहीं बल्कि सीधा-सादा “आलस करना” है. कपिल शर्मा ने इस बयान को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश करते हुए युवराज की जमकर चुटकी ली. वहीं सहवाग ने भी तंज कसते हुए कहा, “आजकल बस यही टेंशन है कि लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है और गोल्फ में रखा ही क्या है.”

शो में सुनील ग्रोवर ‘सुपर सिद्धू जी' बनकर पहुंचे और शायरी व शोर-शराबे का तड़का लगाया. वहीं कृष्णा अभिषेक ‘मोना' और कीकू शारदा ‘सोना' बनकर अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाते नजर आए. यह धमाकेदार एपिसोड शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma Show, Yuvraj Singh, Virender Sehwag, Mohammad Kaif, Rahul Dravid
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com