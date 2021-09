जन्नत जुबैर ने दोस्त संग बीच सड़क पर अतरंगी अंदाज में किया डांस, वायरल हुआ Video

जन्नत के डांस की फैन्स जमकर कर रहे तारीफ

जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) के डांस वीडियो में दोनों के डांस स्टेप काफी शानदार अलग रहे हैं. ये अतरंगी डांस फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो पर फैन्स जमकर कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'My both cutipie rocking gorgeous', तो दूसरे ने लिखा है 'When you both meet, it's always a blast'. इसी के साथ इस वीडियो पर अब तक 1 मिलियन व्यूज और 7,835 कमेंट आ चुके हैं.

जन्नत जुबैर का अब तक का सफर

बता दें, जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने आठ साल की उम्र से अपने करियर की शुरूआत कर दी थी. वे 'फुलवा', 'काशी-अब ना रहे तेरा कागज कोरा', 'हार जीत', 'मट्टी की बन्नु', 'भारत के वीर पुत्र: महाराणा प्रताप', 'तू आशिकी' जैसे कई टीवी सीरियल में अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 32.9 मलियन लोग फॉलो करते हैं.