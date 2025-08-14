विज्ञापन

2000 का था सुपरहिट शो, शूटिंग से दो साल पहले ही चुन ली गई थी एक्ट्रेस, बच्चों का बना फेवरेट

इस सीरियल में एक परिवार में परियों के जादू को लोग पसंद करने लगे थे. सालों बाद श्रुति सेठ ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें जिया का रोल कैसे मिला था.

इस सीरियल में नानी, मां और बेटी बनीं परियां
नई दिल्ली:

टीवी पर आपने परी और फिक्शन से सजे कई सीरियल देखे होंगे. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई. दरअसल स्टार प्लस पर 2003 में शरारत - थोड़ा जादू, थोड़ी नजाकत स्ट्रीम हुआ और जल्द ही ये सीरियल लोगों का चहेता बन गया. ये सीरियल परियों पर बेस्ड था जिसमें परियों की एक फैमिली के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है. इस सीरियल में फरीदा जलाल और सेठ ने अहम किरदार निभाए थे. सालों बाद एक इंटरव्यू में श्रुति सेठ ने बताया कि किस तरह उन्हें इस फिक्शन सीरियल में काम मिला था.

जादू करने वाली परी बनी थी श्रुति सेठ

श्रुति ने बताया कि एक बार सीरियल की प्रोड्यूसर जरीन मेहता का उन्हें फोन आया कि वो एक फिक्शन शो बनाने जा रही हैं जिसमें श्रुति को परा का रोल करना है. इस पर श्रुति ने हामी भर दी और बात आई गई हो गई. इसके दो साल बाद जरीन ने फिर से श्रुति को फोन किया और कहा कि सीरियल का पायलट शूट हो रहा है और इसमें मशहूर एक्ट्रेस फरीदा जलाल आपकी दादी बनेंगी. कुछ दिन के शूट के बाद उनके सीरियल को स्टार प्लस पर ओके मिल गया. श्रुति ने कहा कि उनका डीजे बनने का भी सपना था जो इस सीरियल की बदौलत संभव हो पाया.

नब्बे के दौर में हिट हुआ था ये सीरियल

आपको बता दें कि नब्बे के दौर में इस सीरियल को काफी पसंद किया गया था. इस सीरियल में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें परिवार में जन्म लेने वाली बेटी को परी की तरह जादू करने की शक्तियां मिल जाती हैं. इस घर में नानी सुषमा और मां राधा भी परी हैं और उसके बाद जिया के 18 साल के होते ही उसे भी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं. इस सीरियल को रॉनी स्क्रूवाला और जरीन मेहता ने मिलकर प्रोड्यूस किया था.

अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर ये सीरियल तीन साल तक चला और लोगों ने इसे काफी पसंद किया. शरारत सीरियल अमेरिकी शो सबरीना दि टीनेज विच पर आधारित था जिसे टीनेज बच्चों ने भी काफी पसंद किया. शरारत में फरीदा जलाल और श्रुति सेठ के अलावा महेश ठाकुर, शोमा आनन्द,इवा ग्रोवर, पूनम नरूला, हर्ष वशिष्ठ और करणवीर मेहरा जैसे एक्टर्स ने काम किया था.

