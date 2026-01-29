विज्ञापन

बिग बॉस 19 विनर Gaurav khanna और Akanksha Chamola का रिश्ता टूटा, खत्म हुई 10 साल की शादी? पोस्ट देख फैन्स निराश

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumors: बिग बॉस 19 विनर बनने के बाद से चर्चा में रहे आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं. आकांक्षा की एक पोस्ट की वजह से इनके तलाक की खबरें उड़ रही हैं.

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumors: गौरव खन्ना और आकांक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट
नई दिल्ली:

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumors: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन वजह कोई नया शो नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. बिग बॉस में आने के बाद से लगातार चर्चा में रहे इस कपल के अलगाव की खबरों ने फैन्स को हैरान कर दिया है. आप सोच रहे होंगे सब कुछ ठीक तो था फिर अचानक ये खबर आई कहां से? तलाक और अलगाव से जुड़ी ये खबरें गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की एक इंस्टा पोस्ट की वजह से उड़ने लगीं. इसके बाद से गौरव और आकांक्षा के फैंस परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या दोनों के बीच वाकई कुछ गड़बड़ है या सब ठीक नहीं है.

गौरव खन्ना की पत्नी, आकांक्षा चमोला की पोस्ट

आकांक्षा चमोला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया. इस नोट में, उन्होंने लिखा कि जिस रिश्ते की बुनियाद जरूरतें होती हैं, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है. इसके साथ ही, उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं तो वे असल में तैयार नहीं थे. आकांक्षा ने लिखा, "जब हमें लगा कि हम तैयार हैं, तो हम नहीं थे."

बिग बॉस-19 नें फैमिली प्लानिंग को लेकर बना था मुद्दा

बिग बॉस 19 में जब आकांक्षा फैमिली वीक के दौरान घर में आईं, तो उन्होंने बच्चे ना पैदा करने के अपने फैसले पर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह के दबाव और लेबल का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए, और वह भविष्य में भी बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोच सकतीं. आकांक्षा ने कहा था, "मुझे इससे डर नहीं लगता. बच्चा पैदा करना हलवा बनाना नहीं होता है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि मैं उस काम को इतनी अच्छी तरह से निभा सकती हूं. इस उम्र में, किसी भी उम्र में. मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे बहुत सारे एम्बिशन हैं, अब चाहे लोग इसे सेल्फिश कहें."

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट पर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ का कहना है कि ये आकांक्षा के किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो सकती है तो कुछ तलाक के कयास लगाते हुए अपनी राय रख रहे हैं.

