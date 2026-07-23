Indian Idol 16 Finale Date Out: इस दिन होगा ग्रैंड फिनाले, कौन बनेगा इस सीजन का विजेता?

कई महीनों की अविस्मरणीय प्रस्तुतियों, संजोई गई यादों और प्रेरणादायक संगीत यात्राओं के बाद, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का इंडियन आइडल सीजन 16 अपने बहुप्रतीक्षित ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है, जो रविवार, 26 जुलाई 2026 को होगा इस सीजन की थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' का जश्न मनाते हुए फिनाले एक शानदार शाम का वादा करता है, जिसमें संगीत, नॉस्टैल्जिया और सेलिब्रेशन होगा अंशिका चोंकर, ज्योतिर्मयी नायक, मनराज वीर सिंह, मैस्कम बोसु, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला शीर्ष छह फाइनलिस्ट के रूप में उभरे हैं, और हर कोई प्रतिष्ठित इंडियन आइडल सीजन 16 ट्रॉफी उठाने की उम्मीद कर रहा है.

पूरे सीजन में प्रतिभागियों ने दर्शकों को एक यादगार संगीत यात्रा पर ले जाया, कालजयी धुनों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी अविस्मरणीय प्रस्तुतियाँ दीं जज विशाल ददलानी, श्रेय्या घोषाल और बादशाह के मार्गदर्शन में तथा आदित्य नारायण द्वारा होस्ट किए गए इस सीजन ने असाधारण प्रतिभा, जुनून और दृढ़ता का उत्सव मनाया, जिससे हर प्रस्तुति देशभर के दर्शकों के लिए एक संजोई हुई याद बन गई.

फिनाले की भव्यता को और बढ़ाते हुए, जज श्रेय्या घोषाल और बादशाह के साथ विशेष मेहमानों की शानदार लाइनअप होगी, जिसमें उषा उथुप, उदित नारायण, पापोन, कुमार सानू, शहनाज़ गिल और उर्मिला मातोंडकर शामिल होंगे, जिससे यह संगीत, मनोरंजन और अविस्मरणीय प्रस्तुतियों का सचमुच सितारों से सजा उत्सव बन जाएगा.

जैसे ही ग्रैंड फिनाले की उलटी गिनती शुरू होती है, जजों ने इस सीजन के फाइनलिस्ट्स की उल्लेखनीय यात्रा पर अपने विचार साझा किए विशाल ददलानी ने कहा, 'इस सीजन में अद्भुत प्रतिभा और कुछ सचमुच यादगार प्रस्तुतियाँ रही हैं जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है प्रतिभागियों की सीखने की इच्छा, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना और हर प्रस्तुति के साथ विकसित होना ग्रैंड फिनाले तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और हमारे शीर्ष 6 फाइनलिस्ट्स ने कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपनी जगह बनाई है. मुझे वास्तव में दुख है कि पूर्व प्रतिबद्धता के कारण मैं फिनाले का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इंडियन आइडल के बाद भी लंबे समय तक संगीत बनाते रहें'.

श्रेय्या घोषाल ने साझा किया, 'इस सीजन में इन प्रतिभागियों को बढ़ते हुए देखना एक बेहद खूबसूरत अनुभव रहा है हर किसी ने अपनी अलग पहचान, ईमानदारी और संगीत के प्रति प्रेम मंच पर प्रस्तुत किया है, जिससे यह यात्रा सचमुच यादगार बन गई जैसे ही हम ग्रैंड फिनाले तक पहुँचते हैं, मुझे इस बात पर बेहद गर्व है कि वे कितनी दूर तक आए हैं चाहे ट्रॉफी कोई भी उठाए, मैं आशा करती हूँ कि वे स्वयं पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि यह एक अद्भुत संगीत यात्रा की सिर्फ शुरुआत है'.

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अपनी उत्सुकता साझा करते हुए आदित्य नारायण ने कहा, “इंडियन आइडल का हर सीजन खास होता है, लेकिन इन प्रतिभागियों को उनके पहले ऑडिशन से लेकर ग्रैंड फिनाले तक बढ़ते हुए देखना बेहद संतोषजनक रहा है. वे न केवल गायक के रूप में बल्कि कलाकार और व्यक्तियों के रूप में भी विकसित हुए हैं. इस सीजन 'यादों की प्लेलिस्ट' ने हमें कई अविस्मरणीय यादें दी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ग्रैंड फिनाले हमारे साथ बिताए गए हर अनुभव का उपयुक्त उत्सव होगा. मैं सभी चार फाइनलिस्ट्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और दर्शकों के लिए असाधारण संगीत और दिल से जुड़े पलों से भरी एक शाम देखने का इंतजार नहीं कर सकता'.

जैसे ही एक और यादगार सीजन समाप्ति की ओर बढ़ता है, इंडियन आइडल सीज़न 16 केवल भारत के अगले सिंगिंग सेंसेशन की तलाश का ही नहीं बल्कि उन यादों, भावनाओं और संगीत पलों का भी उत्सव मनाता है. जिन्होंने 'यादों की प्लेलिस्ट' को इतना खास बनाया है ग्रैंड फिनाले इस अविस्मरणीय सीजन का उपयुक्त समापन होने का वादा करता है, जहाँ शीर्ष छह फाइनलिस्ट्स में से एक को अंततः इंडियन आइडल सीजन 16 का विजेता ताज पहनाया जाएगा

इंडियन आइडल का फिनाले एपिसोड रविवार, 26 जुलाई को केवल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा और सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा.