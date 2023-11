World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया Vs इंडिया का मैच देखने के लिए हैं तैयार, जानें कहां और कब फ्री में देख सकते हैं फाइनल मैच

(Timing of IND vs AUS Final Match)



विश्व कप 2023 का रोमांचक फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा और ये मैच संडे को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा. मैच से आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस होगा.



किस चैनल पर देख सकते हैं मैच (How to see IND vs AUS final match on TV and Mobile)

स्टेडियम में मैच देख रहे लोगों के अलावा करोड़ों लोग इस मैच को देखेंगे. इसके लिए फाइनल मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. इसके अलावा दर्शक डीडी स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. जो लोग टीवी पर मैच नहीं देख सकते, वो अपने मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ऐप डाउनलोड करके इस मैच को लाइव देख सकते हैं.एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया छठवी बार खिताब जीतकर एक इतिहास रचने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ टीम इंडिया अपने देश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मात देकर अपने देशवासियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है. अब देखना ये है कि कौन बाजी मारता है. वैसे इस रोमांचक मैच को देखने के लिए देश और दुनिया से बड़े बड़े सेलिब्रिटी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मैच को देखने के लिए अहमदाबाद आ सकते हैं.