IND vs AUS Semifinal: भारत की जीत पर गर्व से फूला विवेक ओबेरॉय का सीना, ट्वीट कर बोले- Go India

चैंपियंस ट्रॉफी के सेमी फाइनल मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है. विराट कोहली के अर्द्धशतक की बदौलत भारत ने दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया. इस शानदार जीत के साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है. भारत की इस जीत पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है. जब भारत की ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत का पूरा देश जश्न मना रहा है तो ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. बॉलीवुड से भी भारत की इस जीत पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. एक्टर विवेक ओबेरॉय का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्स अकाउंट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विवेक भारत की जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को खुद विवेक ओबेरॉय ने शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'लास्ट बाउंड्री पर मेरा सीना गर्व से फूल गया. ये सेमी फाइनल की जीत. भारत की जीत को बस आप फील्ड पर नहीं महसूस कर रहे थे. आप इसे स्टैंड्स पर भी महसूस कर सकते थे और मुझे पता है कि करोड़ों लोगों ने इसे घर पर भी महसूस किया. भारत माता की जय. फाइनल्स के लिए सुपर एक्साइटेड हूं. गो इंडिया".

Man, the last boundary had my heart just swell with pride. That semi-final win? The sheer rush of it wasn't just on the field, you could feel it in the stands, and I know millions felt it watching at home too. Bharat Mata Ki Jai!



Super excited for the finals!

Go India 🇮🇳