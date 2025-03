भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमी फाइनल में दी करारी शिकस्त, बॉलीवुड एक्टर बोले- भारत माता की जय

चैंपियंस ट्रॉफी के सेमी फाइनल मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है. विराट कोहली के अर्द्धशतक की बदौलत भारत ने दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया. इस शानदार जीत के साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है. भारत की इस जीत पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है. जब भारत की ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत का पूरा देश जश्न मना रहा है तो ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. बॉलीवुड से भी भारत की इस जीत पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं.

भारत की ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत को लेकर अनुपम खेर ने ट्वीट किया है और लिखा है, 'भारत माता की जय.'

साउथ डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने भी भारत की जीत पर ट्वीट किया है और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है.

INTO THE FINALS and that too in style. The redemption we wanted from the 2023 WC is complete, and what a way to finish. One step closer to becoming The Champions!!! 🇮🇳 pic.twitter.com/FXOHF5FXwe