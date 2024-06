अगर देहरादून चली जाती Kritika Malik तो नहीं बन पातीं अरमान की दूसरी बीवी, बिग बॉस में बताई उन 7 दिनों की कहानी

Bigg Boss OTT 3: बिग बॉस ओटीटी 3 में मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक ने एंट्री की है. अनिल कपूर के इस शो में उन्होंने अपनी दो बीवियां कृतिका और पायल के साथ हिस्सा लिया है. अरमान मलिक हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उसकी शादी से लेकर बच्चे तक की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. साथ ही कृतिका और पायल दोनों के साथ वह समय बिताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली पत्नी पायल के साथ बाद दूसरी पत्नी कृतिका से कैसे शुरू हुई थी अरमान मलिक की लव स्टोरी ?

दरअसल बिग बॉस ओटीटी 3 में आकर कृतिका और पायल ने अनिल कपूर को बताया कि अरमान मलिक के साथ उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई. शो में अपनी लव स्टोरी बताते हुए पायल ने कहा, 'सबसे पहले मैं इन्हें मिली 2011 में अपनी एक फ्रेंड के साथ जो अरमान की भी फ्रेंड थी. फिर हमारा अफेयर शुरू हुआ और छह दिन के प्यार के बाद मैं सातवें दिन अरमान के पास आ गई और हमने शादी कर ली. हमारी शादी को आठ साल हो गए और मुझे उनसे एक बेटा है और आठ साल बाद अरमान की जिंदगी में कृतिका आईं.'

Shameless Trio who don't even care about their kids and happily encourage polygamy are now in #BiggBossOTT3 . #ArmaanMalik #PayalMalik #KritikaMalik . It's pathetic to see how senseless the two ladies are, the guy is anyways shameless.pic.twitter.com/OYULQEr6Ub