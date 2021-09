येलो साड़ी में बीच मार्केट में स्पॉट हुईं हिना खान, देख फैन्स बोले- बहुत खूबसूरत लग रही हो...Video वायरल

येलो साड़ी में नजर आईं हिना

हिना खान (Hina Khan) का ये वीडियो बॉलीवुड पेप नाम के एक पेज पर शेयर किया गया है. दरअसल हिना खान मार्केट में स्पॉट हुईं थी. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हिना ने येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है. जिसमें उनका लुक और भी ज्यादा शानदार लग रहा है. फैन्स हिना के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'She is literally looking beautiful', तो दूसरे ने लिखा है 'हिना खान की बात ही अलग है', वहीं किसी ने कहा 'Most Down to Earth'.

हिना खान का करियर

हिना खान (Hina Khan) ने टीवी के फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. साथ ही हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के साथ बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं. हालही में उनका सॉन्ग 'बारिश बन जाना' रिलीज हुआ है. जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.