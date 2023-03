मदीना की मस्जिद से तस्वीरें शेयर करने पर ट्रोल हुईं हिना खान, परेशान होकर उठाया यह कदम

Hina Khan Trolled For Sharing Pictures From The Masjid At Madinah: छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों मदीना में हैं. कुछ दिन पहले ही वह उमराह के लिए मदीना पहुंचीं. इस दौरान हिना लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और वहां से अपनी तस्वीर शेयर कर रही हैं. हिना के लाखों फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर लाइक्स बरसाते हैं, लेकिन उनके एक हालिया पोस्ट की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है. दरअसल, हिना ने मस्जिद के करीब फोटो खिंचवाR है, जिसकी वजह से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.

उमराह करने के लिए अभिनेत्री हिना खान अपने परिवार के साथ सऊदी अरब गई थीं. वह लगातार अपनी आउटिंग की तस्वीरें और रील इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने एक मस्जिद के आस-पास से कुछ तस्वीरें शेयर की. लाइट पर्पल कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में हिना अलग-अलग तरीके से पोज करती दिख रही हैं. हांलांकि सोशल मीडिया पर लोगों को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया और उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा. ट्रोलिंग इस हद तक होने लगी कि परेशान होकर हिना ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया.

इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए हिना खान ने लिखा, ‘इबादत (पूजा) का रुख मक्का है, मोहब्बत का रुख मदीना है'. सोशल मीडिया पर लोगों ने इन तस्वीरों के लिए हिना की खूब आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, ‘अरे यार आप लोग उमराह के लिए जाते हो या फोटोशूट के लिए.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप एक सेलिब्रिटी हैं आपको कुछ जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या धार्मिक स्थल ही अब फोटोशूट के लिए बचे हैं. बता दें कि हिना खान, ये ‘रिश्ता क्या कहलाता है' और ‘बिग बॉस' जैसे पॉपुलर शो का हिस्सा रह चुकी हैं.