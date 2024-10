Bigg Boss 18 Eviction: आखिर हो ही गया बिग बॉस 18 का पहला इविक्शन, 10 में से इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता, मुस्कान बामने नहीं है नाम 

Bigg Boss 18 Eviction: बिग बॉस 18 में पहला इविक्शन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. पहले हफ्ते में जहां गधाराज के शो से बाहर जाने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी तो वहीं हाल ही में अविनाश मिश्रा के फेक इविक्शन ने फैंस को चौंका दिया था. लेकिन अब दूसरे वीकेंड का वार पर रियल एलिमनेशन हो गया है, जो कि इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट तेजिंदर सिंह बग्गा, मुस्कान बामने, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन, करण वीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, हेमा शर्मा और ऐलिस कौशिक में से एक है.

बिग बॉस 18 की लेटेस्ट अपडेट देने वाले एक्स पेज बिग बॉस तक पर जानकारी दी गई है कि हेमा शर्मा शो की पहली कंटेस्टेंट हैं, जो इविक्ट हो गई हैं. इस पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, यह उम्मीद थी. वह एक्टिव से ज्यादा साइलेंट जोन में थीं. दूसरे यूजर ने लिखा, मुस्कान के लिए वोट कौन कर रहा है उसे घर से बेघर होना चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, बग्गा को बाहर होना चाहिए.

🚨 Hema Sharma becomes the First Contestants to get EVICTED from the #BiggBoss18 house