'गुम है किसी के प्यार में' के बाद मेकर्स लेकर आए 'माना के हम यार नहीं', प्रोमो देख फैंस ने बांधे तारीफों के पुल

स्टार प्लस अब अपना नया शो 'माना के हम यार नहीं' लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह शो पॉपुलर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' को देने वाले प्रोडक्शन हाउस से आ रहा है. यह सीरियल अपनी इमोशंस से भरी कहानी और दमदार किरदारों की वजह से दर्शकों के साथ लगातार जुड़ा रहा है. ऐसे में इसी क्रिएटिव टीम द्वारा लाए जा रहे नए प्रोजेक्ट से दर्शकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होने स्वाभाविक है. स्टार प्लस के सबसे सफल शोज में से एक 'गुम है किसी के प्यार में' रहा है. यह शो प्यार, त्याग और फैमिली ड्रामा को इस तरह से दिखाता है कि दर्शक उससे कनेक्ट हो जाते हैं. इसी सफलता के साथ, मेकर्स अब 'माना के हम यार नहीं' नाम की एक और अनोखी कहानी लाने के लिए तैयार हैं, जो दर्शकों को एक नया अनुभव देने के साथ गहराई और ड्रामा का भी एहसास देगी.

शो का प्रोमो हाल ही में मेकर्स ने शेयर किया है, जिसमें खुशी नाम की लड़की को दिखाया गया है. इस किरदार को दिव्या पाटिल निभाती हुई नजर आ रही हैं. शो में एक युवा महिला के संघर्ष की एक असली झलक देखने को मिलती है, जिसमें खुशी अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए कपड़े प्रेस करके अपना गुज़रबसर करती है.

शो में खुशी के ऑपोजिट है कृष्णा, जिसका किरदार मंजीत मक्कड़ निभा रहे हैं. उसकी जिंदगी एक अनोखे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए खुशी से जुड़ जाती है. दोनों की अलग-अलग दुनियाएं एक दिलचस्प और इमोशंस से भरी कहानी की शुरुआत करती हैं. माना के हम यार नहीं 7 अक्टूबर से, शाम 7 बजे, सिर्फ़ स्टार प्लस पर आने वाला है, जिसे लेकर फैंस का पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर प्रोमो देखने के बाद फैंस तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं.