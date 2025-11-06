स्टार प्लस पर फिर देखने को मिलेगा ये पॉपुलर सीरियल, फैंस बोले- हम जरुर देखेंगे...

लोकप्रिय टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों, जो पंड्या स्टोर में शिवा पंड्या के किरदार के लिए जाने जाते हैं, शो के दोबारा शुरू होने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. यह हिट फैमिली ड्रामा, जिसने अपनी इमोशनल कहानी और दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता था, अब हर सुबह 11:30 बजे स्टार प्लस पर फिर से प्रसारित होने जा रहा है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए कंवर ने कहा, “मैं बेहद खुश हूं यह देखकर कि शो एक बार फिर लोगों से कैसे जुड़ता है, खासकर अब जब यह सुबह के स्लॉट में आ रहा है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिन लोगों ने पंड्या स्टोर के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन कभी देखा नहीं, अब वे समझ पाएंगे कि इसे इतना प्यार क्यों मिला था. मैं नए दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, जो इस री-रन के ज़रिए पहली बार शो का जादू देखेंगे.”

इस ऐलान पर कंवर ने कहा, “जब मैंने देखा कि पंड्या स्टोर सुबह 11:30 बजे स्टार प्लस पर दोबारा आने वाला है, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गईं. चैनल ने जब पुराने खूबसूरत पलों के वीडियो दिखाए, तो याद आया कि इस शो को खास बनाने में कितनी मेहनत और दिल लगा था. पंड्या स्टोर ने मुझे ज़िंदगी और काम दोनों में बहुत कुछ सिखाया, और ये अब भी मेरे करियर का सबसे प्यारा अनुभव है.”

कंवर, जो इस वक्त स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में भी नज़र आ रहे हैं, अपने दोनों शो एक ही चैनल पर आने से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा पंड्या स्टोर और इसके मेकर्स स्पिरिट ओरिजिन्स का शुक्रगुजार रहूंगा, जिन्होंने मुझे शिवा पंड्या जैसा किरदार दिया. ये किरदार हर घर का नाम बन गया और मुझे दर्शकों से बेहिसाब प्यार मिला. उन खूबसूरत पलों को फिर से जीना सच में एक शानदार एहसास है.”