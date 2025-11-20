गौरव खन्ना को लगता है बीवी से डर? बिग बॉस 19 में पत्नी के सामने यूं लाचार दिखे अनुपमा के अनुज कपाड़िया

बिग बॉस-19 में ये हफ्ता कंटेस्टेंट्स के परिवारों के नाम रहा. अभी तान्या मित्तल, मालती चहर, शहबाज बदेशा और प्रणीत मोरे के घरवालों का आना बाकी है लेकिन एक कंटेस्टेटं ऐसे हैं जिनकी पत्नी आई. शो में जितनी देर रही उतनी देर तो हलचल मचाई ही जाते जाते भी कुछ ऐसा कर गईं कि इनके दिल में जरूर भावनाओं का तूफान मचा कर चली गई होंगी. हम बात कर रहे हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की. यूं तो इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ही क्यूट और रोमांटिक किस्म की लगी लेकिन इस शादीशुदा कपल के बीच एक बात ऐसी है जिसके बारे में टीवी के सुपर स्टार बात करने से डरते हैं.

बच्चा चाहते हैं गौरव खन्ना ?

गौरव खन्ना ने शो में एक बार बातों ही बातों में जिक्र किया था कि वह बच्चा चाहते हैं लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाहतीं. हाल में पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर जय मदान शो में पहुंची थीं. जया ने जब गौरव से कहा कि सवाल पूछो तो गौरव ने बच्चे के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने कहा कि हां कुछ हो सकता है क्योंकि इस बार आपकी पत्नी इसे लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रही हैं. जब आकांक्षा घर में आईं तो ये टॉपिक उठा और इस बात से वो थोड़ी इफेक्ट होती भी नजर आईं. आकांक्षा ने पहले तो अशनूर और प्रणीत से ही बात की लेकिन बाद में इसी टॉपिक पर गौरव से बात करती नजर आईं.

आकांक्षा ने गौरव से कहा कि अगर पूछना ही था तो सीधे मुझसे पूछ लेते. इस पर गौरव ने कहा तुम्हारे जवाब से डर लगता है. इस पर वो कहती हैं मेरा जवाब ना है. गौरव कहते हैं हां मुझे ये पता है. लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम नहीं चाहती तो...मैंने तुम्हारी इस बात पर पहले सहमति दी थी तो अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा. इस बातचीत में गौरव का चेहरा पूरी तरह उतर गया था. ये देख ऐसा लगा कि इस रिश्ते में इस एक चीज पर दोनों के बीच खटास हो सकती हैं.