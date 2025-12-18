धुरंधर में नजर आया ये है जाना माना टीवी एक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन किया ऐसा कि लोग भी नही पाए पहचान? फैंस भी हैरान

एक्शन-थ्रिलर फिल्म धुरंधर की सक्सेस में एक-एक किरदार का पूरा हाथ है. धुरंधर में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना), हमजा अली और जसकिरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह),अजय सान्याल (माधवन), एसपी चौधरी असलम ( संजय दत्त) और मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) अहम किरदार हैं, लेकिन इनके अलावा फिल्म जमील जमीली (राकेश बेदी), डोंगा (नवीन कौशिक) सुशांत बंसल (मानव गोहिल), उजैर बलोच ( दानिश पंडोर) और मोहम्मद आलम ( गौरव गेरा) जैसे किरदारों ने फिल्म में जान फूंकने का काम किया है. फिल्म में कुछ एक्टर्स के रोल के अनुसार ऐसा मेकअप था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था. इसमें एक नाम है, गौरव गेरा का.

गौरव गेरा का ट्रांसफॉर्मेशन

गौरव गेरा का किरदार मोहम्मद आलम में ट्रांसफॉर्म होने का वीडियो सामने आया है. यकीनन इस रोल में बहुत कम लोग गौरव को पहचान पाए हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गौरव आखिर कौन हैं. इस वीडियो में एक्टर को मेकअप के जिरए मोहम्मद आलम का लुक दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने फिल्म में उम्दा काम किया है और उन्हें आधी से ज्यादा फिल्म में स्क्रीन टाइम मिला है और उन्होंने अपने इस रोल में बखूबी काम किया है और एक पल को भी किसी को भी यकीन नहीं होने दिया कि वह टीवी एक्टर गौरव गेरा हैं.

कौन हैं गौरव गेरा?

गौरव गेरा ने फिल्म में जूस बेचने वाले मोहम्मद आलम का रोल प्ले किया था, जो हमजा अली ( रणवीर सिंह) को पाकिस्तान में पनाह देता है. गौरव टीवी से उठे एक्टर हैं, जो श्श्श..कोई है, जस्सी जैसी कोई नहीं, सीआईडी, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, बाथरूम सिंगर, देख इंडिया देख, बात हमारी पक्की है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, नागिन, झलक दिखला जा, बिग बॉस 11, और किचन चैंपियन जैसे शो में काम कर चुके हैं. इसके अलावा बॉलीवुड में भी वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, इसमें क्यों हो गया ना, नील एंड निक्की और द शौकीन शामिल हैं. गौरव गेरा अभी 52 साल के हैं और उन्होंने धुरंधर में अपने इस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, तो फिल्म के हिट होने का क्रेडिट उन्हें भी जाता है.