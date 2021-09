Gauahar Khan ने अंग्रेजी सॉन्ग पर किया जोरदार डांस, देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Video

अंग्रेजी गाने पर गौहर ने किया जोरदार डांस

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उनके डांस स्टेप शानदार लग रहे हैं. इस वीडियो पर उनके फैन्स कमेंट कर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'ove your moves! Slaying it & looking so pretty as usual', तो दूसरे ने लिखा है 'Yay whoo what lovely moves'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर कुछ ही देर में 12 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं गौहर

गौहर खान (Gauahar Khan) ने इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.