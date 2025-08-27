‘छोरियां चली गांव’ के सेट पर मनाया जाएगा गणेश उत्सव, बमुलिया गांव में यूं किया जाएगा'गणपति बप्पा' का स्वागत

ज़ी टीवी के रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' का आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है. इसमें कंटेस्टेंट गणेश उत्सव मनाने वाले हैं. शो के कंटेस्टेंट अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, अंजुम फकीह, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड और सुरभि समृद्धि मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत सेट पर करने वाले हैं.'छोरियां चली गांव' एक रियलिटी शो है जो ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित है. इसे दर्शक पसंद कर रहे हैं. इस शो को रणविजय सिंह होस्ट करते हैं, मगर स्पेशल एपिसोड को एक्टर विपुल रॉय होस्ट करने वाले हैं.

बमुलिया गांव में 'गणपति बप्पा मोरया' की गूंज सुनाई देने वाली है. इसके साथ ही सेट पर सभी गणेश जी की भक्ति में रंगे दिखाई देंगे. कंटेस्टेंट इसके लिए तैयारियों में जुटे हैं. वे पंडाल को सजा रहे हैं, साथ ही गणपति जी के गानों पर परफॉर्म करने के लिए जमकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. इस उत्सव में ज़ी टीवी के अलग-अलग शो के कलाकार जैसे प्रिया ठाकुर, नमिक पॉल, अभिषेक मलिक, सिमरन कौर आदि भी शामिल होंगे. बमुलिया गांव में इस उत्सव की धूम होने वाली है.

विपुल रॉय ने इस स्पेशल एपिसोड के बारे में बात करते हुए कहा, "छोरियां चली गांव के जरिए बामुलिया में गणेश चतुर्थी के खास एपिसोड का हिस्सा बनना एक दिल को छू लेने वाला अनुभव रहा. गांव की जीवंत ऊर्जा के बीच मेजबानी करने से मैं उन परंपराओं के और करीब आया जो सादगी और भक्ति में गहराई से निहित हैं. मिट्टी से प्यार से गढ़ी जा रही गणपति की मूर्तियों को अपने आस-पास मिट्टी की खुशबू के साथ देखना वाकई खास था. भोपाल से होने के नाते यह सफर अपने ही शहर में पुरानी यादों में खो जाने जैसा था, उत्सव के पलों को फिर से जी रहा था. यह गणपति उत्सव और शो के साथ बामुलिया में मेरा अनुभव हमेशा के लिए मेरी यादों में बस जाएगा. "यह गणपति स्पेशल एपिसोड आज रात 10 बजे ज़ी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा.

