सीरियस ब्योमकेश की तरह नहीं है बंगाली जासूस एकन बाबू, डिटेक्टिव का रोल कर रहे एक्टर ने खुद बताया अंतर

वेब सीरीज के जरिए दर्शकों को हंसाते गुदगुदाते और कभी थ्रिल राइड पर ले जाने वाले एकन बाबू अब टीवी पर आने की तैयारी कर चुके हैं. अब दर्शक सोनी सब पर ही एकन बाबू से रूबरू हो सकेंगे और उनके कारनामे भी जान सकेंगे. इस मजेदार कैरेक्टर पर खुद एकन बाबू ने एनडीटीवी से खास जानकारी साझा की. एकन बाबू से हमारा मतलब है एक्टर अनिर्बान चक्रवर्ती जो काफी सालों से एकन बाबू का रोल बखूबी अदा कर रहे हैं. लेकिन आज भी जब इस डिटेक्टिव के किरदार के भीतर जाते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखते हैं. बंगाली बैकग्राउंड का होते हुए भी उनका ये रोल ब्योमकेश बक्शी से काफी अलग है.

इस बात का रखते हैं खास ख्याल

एनडीटीवी के सवालों का जवाब देते हुए अनिर्बान चक्रवर्ती ने बताया कि एकन बाबू का रोल अदा करते समय वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्पोंटेनियस रहे. इसलिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते. सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि ये जासूस थोड़ा अलग है. ये कभी भोला लगता है तो कभी लगता है कि बहुत शार्प है. इसलिए जब जैसी सिचुएशन होती है. वो उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं और रोल में ढल जाते हैं. 2018 से अब तक एकन बाबू का रोल करते करते वो उसके हाव भाव और रिएक्ट करने तरीके को बखूबी समझ भी चुके हैं.

ब्योमकेश बक्शी से कितना अलग है किरदार?

इस बारे में अनिर्बान चक्रवर्ती का कहना है कि एकन बाबू और ब्योमकेश बक्शी में सिर्फ एक ही समानता है वो ये कि दोनों ही बंगाली बैकग्राउंड से आते हैं. इसके अलावा कुछ भी सिमिलर नहीं है. अनिर्बान चक्रवर्ती ने कहा कि ब्योमकेश बक्शी का किरदार बेहद गंभीर और शांत किस्म का है. जबकि एकन बाबू के रोल में काफी ह्यूमर है. वो जासूसी भी करते हैं तो मजेदार तरीके से ताकि दर्शकों को मजा भी आए और थ्रिल भी बना रहे. इसके अलावा उनका रोल थोड़ा फूडी भी है. यानी उन्हें ह्यूमर के साथ साथ सस्पेंस भी बनाकर रखने का चैलेंज लेना होता है. और, जिस तरह से लोग उन्हें इस रोल में पसंद कर रहे हैं. उसे देखते हुए लगता है कि वो इस चैलेंज पर खरे भी उतरे हैं.