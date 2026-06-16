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दूरदर्शन का वो शो, जिसके सिर्फ 14 एपिसोड ने तोड़ दिए थे 90s के टीआरपी के सारे रिकॉर्ड, आज भी रेटिंग 8.5

90 के दशक का लोकप्रिय फैंटेसी शो ‘अलीफ लैला’ आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है. अरेबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित इस धारावाहिक में ‘अलादीन और जादुई चिराग’ के 14 एपिसोड सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे.

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दूरदर्शन का वो शो, जिसके सिर्फ 14 एपिसोड ने तोड़ दिए थे 90s के टीआरपी के सारे रिकॉर्ड, आज भी रेटिंग 8.5
90s में बहुत पॉपुलर हुआ था ये शो

90 के दशक का दौर भारतीय टेलीविजन के लिए सुनहरा समय माना जाता है. उस समय टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम था और परिवार के सभी सदस्य शाम होते ही एक साथ बैठकर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखा करते थे. उस दौर के धारावाहिकों में मजबूत कहानी, यादगार किरदार और कल्पनाओं से भरी दुनिया देखने को मिलती थी. इन्हीं शोज में एक नाम ऐसा भी था जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपना दीवाना बना लिया. यह शो था ‘अलीफ लैला', जिसने जादू, रोमांच और लोककथाओं के अनोखे मिश्रण के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. आज भी इसके एपिसोड इंटरनेट और यूट्यूब पर बड़ी संख्या में देखे जाते हैं.

अरेबियन नाइट्स से प्रेरित कहानियों ने बनाया सुपरहिट

साल 1993 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ ‘अलीफ लैला' भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय फैंटेसी ड्रामा शोज में से एक माना जाता है. इस धारावाहिक का निर्देशन आनंद सागर और प्रेम सागर ने किया था. शो की कहानी मशहूर पुस्तक ‘अरेबियन नाइट्स' की विभिन्न लोककथाओं और रोमांचक किस्सों पर आधारित थी. हर एपिसोड दर्शकों को एक नई जादुई दुनिया में ले जाता था, जहां रहस्यमयी जिन्न, बहादुर नायक, जादुई वस्तुएं और रोमांच से भरपूर घटनाएं देखने को मिलती थीं.

उस समय आधुनिक तकनीक और वीएफएक्स का अभाव था, लेकिन मजबूत पटकथा और कलाकारों की दमदार अदाकारी ने इसकी कमी महसूस नहीं होने दी. शो में शाहनवाज प्रधान, दिलीप धवन और असरानी जैसे कलाकारों ने यादगार भूमिकाएं निभाईं. यही वजह थी कि यह धारावाहिक दूरदर्शन के सबसे चर्चित कार्यक्रमों में शामिल हो गया. इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि कई एपिसोड्स ने उस दौर के टीआरपी रिकॉर्ड्स को चुनौती दी और दर्शकों के बीच इसकी चर्चा लंबे समय तक बनी रही.

‘अलादीन और जादुई चिराग' की कहानी बनी सबसे बड़ी पहचान

हालांकि ‘अलीफ लैला' में कई प्रसिद्ध कहानियां दिखाई गईं, लेकिन ‘अलादीन और जादुई चिराग' की कहानी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया. इस विशेष कथा को कुल 14 एपिसोड्स में प्रस्तुत किया गया था और यह दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुई. अलादीन, जादुई चिराग और जिन्न की रोमांचक दुनिया ने बच्चों और युवाओं को खास तौर पर आकर्षित किया. उस समय के हिसाब से शो के भव्य सेट, आकर्षक कॉस्ट्यूम्स और जादुई दृश्यों को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया था.

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इन एपिसोड्स की सफलता ने ‘अलीफ लैला' को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. दर्शक हर सप्ताह नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे. यही नहीं, वर्षों बाद भी इस शो का आकर्षण कम नहीं हुआ है. आज डिजिटल युग में भी इसके पुराने एपिसोड्स यूट्यूब पर लाखों बार देखे जाते हैं. नई पीढ़ी भी इस क्लासिक शो की कहानियों और किरदारों को पसंद कर रही है. ‘अलीफ लैला' इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि अच्छी कहानी और शानदार प्रस्तुति समय की सीमाओं से परे होती है और पीढ़ियों तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखती है.
 

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