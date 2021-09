Disha Parmar Video: सुबह जल्दी उठने पर दिशा परमार को आया गुस्सा, बयां किया दर्द

सुबह 7 बजे उठने की क्यूट नाराजगी को ऐसे किया जाहिर

टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से एक बेहद क्यूट और इंटरेस्टिंग वीडियो फैंस के लिए शेयर किया है. इस वीडियो में दिशा बेहद क्यूट अंदाज में सुबह 7 बजे उठकर काम पर जाने की नाराजगी जाहिर कर रही हैं. इस वीडियो में दिशा चेयर पर बैठकर स्माइल के साथ वीडियो बनाने की शुरुआत करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वीडियो के अंत में उन्हें जोर से चीखते हुए देखा जा सकता है. आखिर ये माजरा क्या है आपको भी समझ नही आ रहा होगा न, तो चलिए हम बताते हैं दिशा की इस नाराजगी की वजह आखिर है क्या? दरअसल दिशा ने एक अंग्रेजी गाने पर इंस्टाग्राम रील बनाई है जिसके लिरिक्स बहुत दिलचस्प हैं. दिशा ने 'I wake up everyday at 7 am to get on to work instead of staying in bed and I scream at the top of my lungs AAAHHH' गाने पर वीडियो शूट किया है. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो दिशा ने इस गाने के जरिए सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने का क्यूट गुस्सा बयां किया है. इस वीडियो में दिशा लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती में नजर आ रही हैं. उन्होंने उसके ऊपर स्टोल डाल रखा है. इस क्यूट से लुक में दिशा बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही हैं.

राहुल की दिशा के इस अंदाज पर हुए फैंस फिदा

दिशा परमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, Realty'. इस वीडियो पर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज ने भी बेहद क्यूट रिएक्शंस दिए हैं. टीवी एक्टर नकुल मेहता ने दिशा के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'शूट के लिए बाहर इंतजार कर रहा हूं, इंस्टा रील हो जाये तो आ जाएं', इसके बाद उन्होंने हंसती हुई स्माइली पोस्ट की. इसके अलावा फैंस ने दिशा के इस अंदाज को सुपर क्यूट बताया और इस वीडियो में नजर आ रही उनकी स्माइल पर तो लोग फिदा हो गए.