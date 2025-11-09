अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को दिया था धोखा? बिग बॉस की इस एक्स कंटेस्टेंट को शादीशुदा होते हुए किया डेट!

एक्टर अभिषेक बजाज इन दिनों बिग बॉस 19 में चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि वह शो से इस हफ्ते बाहर हो गए हैं, जिसके चलते अब उनकी शादीशुदा जिंदगी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. जहां शो में उनके अशनूर कौर से लिंकअप की खबरें जोड़ी जा रही हैं तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि जब अभिषेक शादीशुदा थे तो वह बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट डोनल बिष्ट को डेट कर रहे थे.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिग बॉस 15 का सीजन तेजस्वी प्रकाश का था. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक और डोनल कुछ समय के लिए साथ थे. जबकि अभिषेक शादीशुदा थे. हालांकि डोनल के साथ रिश्ते को लेकर वह सीरियस नहीं थे. इसके चलते ज्यादा समय तक दोनों का रिश्ता नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया.

रिपोर्ट में एक्टर के एक करीबी का भी बयान दिया गया कि आकांक्षा से अलग होने के बाद अभिषेक ने डोनल को डेट किया था. कहा गया, उन्होंने डोनल को तब डेट किया जब वह आकांक्षा के साथ नहीं थे. हालांकि रिपोर्ट में अभिषेक और डोनल ने कितने समय तक डेट किया. हालांकि अब तक अभिषेक बजाज और डोनल बिष्ट का रिएक्शन नहीं आया है.

बता दें, अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा से एक पार्टी में साल 2010 में मुलाकात हुई थी. दोनों ने सात साल डेट किया और 2017 में कपल ने शादी कर ली. लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया. आकांक्षा एक डिजिटल क्रिएटर हैं, जो लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट कवर करती हैं. उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.