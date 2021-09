Deepika Singh ने शेयर किया क्लासिकल डांस वीडियो, फैन्स बोले- सुपर टैलेंट...देखें Video

दीपिका सिंह (Deepika Singh) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में उनका लुक शानदार लग रहा है. फैन्स भी उनके इस टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'i am fan from Turkey, you have a super danc talent', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'big fan you'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर अब तक 20 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

दीपिका सिंह (Deepika Singh) का 'दिया और बाती हम' सीरियल से पॉपुलेरिटी का ग्राफ बढ़ा. जिसके बाद उन्होंने 2 मई साल 2014 को इस सीरियल के डायरेक्टर से शादी कर ली. दीपिका का एक बेटा भी है. एक्ट्रेस का स्क्रीन से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद अब वे जल्द ही अपने पति द्वारा निर्देशित 'कमा के खाले' फिल्म में नजर आएंगी. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी थी.