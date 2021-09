Chinki Minki 'दो घूंट मुझे भी पिला दे' सॉन्ग पर यूं झूमती हुई आईं नजर, Video हुआ वायरल

सुरभि समृद्धि ने शेयर किया डांस वीडियो

सुरभि समृद्धि (Surabhi Samriddhi) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों जबरदस्त डांस करती नजर आ रह हैं. सुरभि समृद्धि के डांस स्टेप भी शानदार लग रहे हैं. इस वीडियो में दोनों ने ग्रे टॉप और व्हाइट पैंट पहनी हुई है. वहीं इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'lack coffee ke do ghoont and we are all energetic'. फैन्स भी कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में कहा 'Amazing mam ji'.

इस सीरियल में नजर आ रही हैं दोनों बहनें

बता दें कि, चिंकी मिंकी यानी सुरभि समृद्धि अभी सब टीवी के शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. शो में उन्हें स्वीटी और मिठी के किरदार में देखा जा सकता है. वहीं चिंकी मिंकी ने 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी.