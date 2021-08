रेणुका पंवार के सॉन्ग '52 गज का दामन' पर चिंकी-मिंकी ने किया जोरदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

'52 गज का दामन' पर किया डांस

सुरभि समृद्धि (Surabhi Samriddhi) ने ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों ने ब्लैक कलर का टॉप और जींस पहनी हुई है और दोनों '52 गज का दामन' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो में इनके डांस स्टेप भी जबरदस्त लग रहे हैं. वीडियो के इन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Can't get over this song'. इसी के साथ वीडियो को अब तक 812 हजार बार देखा जा चूका है.

चिंकी मिंकी का करियर

बता दें कि, चिंकी मिंकी यानी सुरभि समृद्धि अभी सब टीवी के शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. शो में उन्हें स्वीटी और मिठी के किरदार में देखा जा सकता है. वहीं चिंकी मिंकी ने 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी.