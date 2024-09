लॉन्चिंग नाइट पर बिग बॉस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, व्यूअरशिप में कर डाला सबको पीछे

छोटे पर्दे की दुनिया में बिग बॉस (Bigg Boss) का सीजन शुरू हो चुका है. छोटे पर्दे की दुनिया इसलिए क्योंकि ये शो कई भाषाओं में टीवी पर टेलीकास्ट होगा और ओटीटी पर भी इसका जलवा दिखाई देगा. इस बार बिग बॉस के तमिल वर्जन में विजय सेतुपति का जलवा दिखाई देगा तो तेलुगू वर्जन में नागार्जुन जैसा साउथ का सुपर स्टार नजर आ वाला है. बिग बॉस तेलुगू के सीजन आठ का प्रीमियर भी टीवी पर हो चुका है. प्रीमियर को भी इतनी जबरदस्त सफलता मिली है कि पूरे सीजन भर क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. शो के होस्ट खुद नागार्जुन अक्किनेनी ने इस सीजन की कामयाबी को सेलिब्रेट किया है और पोस्ट भी शेयर किया है.

5.9 billion minutes of record breaking viewing???????????? The power of ♾️ entertainment. BIGGBOSSTELUGU8 just shattered records of viewing minutes and ratings.

Feeling thrilled and honored to witness your love which made Bigg Boss to reach incredible new heights! ???? We're setting… pic.twitter.com/bqMvYtNstn