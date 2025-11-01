विज्ञापन

मैं बिग बॉस नहीं हूं, मुझसे बदला मत लीजिए..., बसीर अली और नेहल चुडासमा के एविक्शन पर बोले- विजय विक्रम सिंह

बिग बॉस के नरेटर विजय विक्रम सिंह को बसीर अली, नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद काफी गालियां पड़ रही है, ऐसे में उन्हें एक वीडियो अपलोड कर क्लेरिफिकेशन जारी किया है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

बसीर अली, नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद विजय विक्रम सिंह से नफरत कर रहे हैं दर्शक
नई दिल्ली:

विजय विक्रम सिंह सालों से बिग बॉस की आवाज हैं और दर्शक उन्हें काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन बसीर अली, नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद फैंस उन्हें जमकर हेट दे रहे हैं. बता दें, पिछले वीकेंड का वार में, बिग बॉस 19 में एक बड़ा झटका तब लगा जब बिग बॉस ने डबल एविक्शन की घोषणा की, जिसके चलते नेहल चुडासमा और बसीर अली शो से बाहर हो गए. बसीर के एविक्शन से सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ और कई लोगों ने इसे अनफेयर बताया. जिसके बाद विजय विक्रम सिंह से बिग बॉस के फैंस काफी नाराज हो गए है और उन्हें गालियां दे रहे हैं. जिसके बाद विजय विक्रम सिंह ने क्लेरिफिकेशन जारी कर कहा, कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे गाली देना बंद करें.
 

डबल एविक्शन में मेरी कोई भूमिका नहीं- विजय विक्रम सिंह

डबल एविक्शन के बाद जब फैंस बिग बॉस के सूत्रधार विजय विक्रम सिंह को टारगेट करने लगे तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं बिग बॉस नहीं हूं, मुझसे घर से बेघर होने का बदला मत लीजिए. उन्होंने आगे कहा, शो में दो आवाजें होती हैं. जो समय बताती है या दर्शकों को 'अगला नंबर' जैसा संदेश देती है वो मैं हूं, लेकिन कंटेस्टेंट्स से बात करने वाली आवाज मेरी नहीं है. ऐसे में आप समझ गए होंगे कि मैं बिग बॉस की आवाज नहीं हूं, इसलिए मुझे उनकी गाली देना बंद कर दीजिए'.

बता दें,  उन्होंने आगे कहा- 'बिग बॉस 19 से बसीर अली और नेहल चुडासमा को बेदखल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, और वह केवल शो के समय और कुछ अपडेट की घोषणा करते हैं. ऐसे में किसी कंटेस्टेंट को घर से निकालना, घर के अंदर लाना मेरे हाथ में नहीं होता. ये निर्णय कलर्स और एंडेमोल (Endemol) का होता है.

अगर आपको एविक्शन से परेशानी है, तो प्लीज कलर्स को संपर्क करें.  मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूं, जो हर साल शो के लिए नैरेशन करता है ऐसे में  तो मेरी गुजारिश है कि मुझे गालियां देना बंद करें क्योंकि मैं बिग बॉस नहीं हूं.
 

