Bigg Boss 19: वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर ने आते ही तान्या मित्तल पर साधा निशाना, शुरू होगी दुश्मनी!

बिग बॉस 19 में मालती चहर के आते ही घर के समीकरण बदलने का अंदाजा लग रहा है. तान्या पर वार कर उन्होंने एक ग्रुप को तो अपने खिलाफ कर ही लिया है.

Bigg Boss-19 Update
Social Media
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते का माहौल बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो गया है. 'वीकेंड का वार' खत्म होते ही घर में एक नया नॉमिनेशन टास्क शुरू हुआ, जिसका प्रोमो जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया. प्रोमो में दिखाया गया है कि बिग बॉस घरवालों को टास्क के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि जिस परिवार के ज्यादा सदस्य डायन द्वारा खाए जाएंगे, वो पूरा का पूरा परिवार इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा. बिग बॉस के घर में इस टास्क ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और लड़ाई-झगड़े की भी एक नई शुरुआत कर दी.

बिग बॉस से जुड़े अन्य पेजों के मुताबिक, इस टास्क की शुरुआत में बिग बॉस ने साफ किया कि घर के दो सदस्य, फरहाना भट्ट और मालती चहर, इस बार डायन की भूमिका निभाएंगी. इनके सामने एक चुनौती है कि वे पांच राउंड तक कंटेस्टेंट्स को 'खाएं,' यानी नॉमिनेट करें.

टास्क के तहत घर के बाकी सदस्य बगीचे में रखे सीसॉ और पंचिंग बैग से खेलते हुए अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे. इस टास्क में दो परिवार बनाए गए हैं. पहला परिवार जिसमें नेहल, कुनिका, शहबाज, अभिषेक, गौरव, अमाल और तान्या मित्तल शामिल हैं, जबकि दूसरा परिवार नीलम, प्रणीत, जीशान, मृदुल, बसीर और अशनूर का है. हर राउंड में एक डायन एक सदस्य को चुनती है, जो नॉमिनेशन की लाइन में आ जाता है.

बिग बॉस के फैन पेज के मुताबिक, पहले राउंड में, मालती ने परिवार एक के अभिषेक को नॉमिनेट किया. इसके बाद दूसरे राउंड में फरहाना ने परिवार दो के प्रणीत को चुना. तीसरे राउंड में मालती ने तान्या को निशाना बनाया, जबकि चौथे राउंड में फरहाना ने अशनूर का नाम लिया. पांचवें और आखिरी राउंड में मालती ने परिवार दो के बसीर को नॉमिनेट कर दिया. इन नॉमिनेशन के बाद स्थिति यह हो गई कि परिवार दो के ज्यादातर सदस्य नॉमिनेशन के दायरे में आ गए हैं. आखिरकार, अशनूर, बसीर, प्रणीत, जीशान, नीलम और मृदुल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गए.

इस टास्क के दौरान घर में कुछ झगड़े भी देखने को मिले. प्रोमो में मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि तान्या का व्यवहार बेहद खराब है और वह बार-बार एक ही बात को लेकर परेशान करती हैं. वहीं, तान्या और घर की कैप्टन फरहाना के बीच भी बहस हुई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर सवाल खड़े किए. इस झगड़े में जीशान कादरी भी बीच में कूद पड़े, जिससे तनाव और बढ़ गया.
 

