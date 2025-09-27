विज्ञापन

बिग बॉस 19 के फैंस के बीच इन दिनों काफी एक्साइटमेंट हैं. शो को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं. आज बिग बॉस 19 का नया प्रोमो रिलीज हुआ है.

वीकेंड का वार पर नेहल चुडासामा ने इन कंटेस्टेंट के खोले राज, बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वायरल
वीकेंड का वार पर नेहल चुडासामा ने इन कंटेस्टेंट के खोले राज
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के फैंस के बीच इन दिनों काफी एक्साइटमेंट हैं. आए दिन शो में कुछ ना कुछ बवाल हो रहा है. शो को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं. आज बिग बॉस 19 का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें  नेहल चुड़ासमा घरवालों के चेहरे से नकाब उतारती नजर आ रही हैं. शो के नए प्रोमो में दिखता है कि शो के होस्ट सलमान खान नेहल चुडासमा से कहते हैं, नेहल आप तीन चेहरों से नकाब उतारेंगी, जिनका असली चेहरा आपने सीक्रेट रुम में देख लिया था. इस पर नेहल सबसे पहला नाम तान्या मित्तल का लेती हैं. 

वह कहती हैं, मेरा पहला नाम है तान्या मित्तल.वह कहती हैं, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सौ मुखौटे पहन कर घूम रही है. दूसरा नाम वह जीशान कादरी का लेते हुए कहती हैं. ये बहुत  सारे निगेटिव कमेंट अपने ही लोगों पर करते हैं. तीसरा नाम वह बसीर अली का लेते हुए कहती हैं, इनकी इमोशनल मैच्योरिटी जीरो है. इस पर सलमान खान कहते हैं, जितना समय इनके ऊपर आपने बर्बाद किया है, उतना खुद पर लगाती तो कहां से कहां पहुंच जाती. 

बता दें कि इस बार वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाली है. इससे पहले अमाल और नेहल की जमकर लड़ाई हुई थी. अमाल उन्हें डांटते हैं, तो नेहल भावुक हो जाती हैं. उन्होंने कहा, 'अमाल के लिए 50 बार सहानुभूति दिखाई, तब उसको एकबार भी नहीं दिखा. भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने अंदर रूम में बैठकर चीजें सुनी हैं.' ये बोलते हुए नेहल की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं और वो फूट-फूटकर रोती दिखती हैं. 
 

