बिग बॉस 19 में इन तीन कंटेस्टेंट को मिल रहे सबसे कम वोट, बॉटम-3 का एक नाम है बेहद शॉकिंग

Bigg Boss 19 का खेल धीरे-धीरे रोमांचक होता जा रहा है. इस बीच तीन नाम सामने आए हैं जिन्हें कि बॉटम-3 में बताया जा रहा है.

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते कौन होगा बाहर?
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 वोटिंग रिजल्ट: बिग बॉस 19 के घर के अंदर का माहौल हर दिन बदल रहा है, वैसे ही वीकेंड का वार एपिसोड भी दर्शकों को हैरान और हैरान कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 11वें हफ्ते में एक बार फिर डबल एविक्शन होने की पक्की संभावना है. इस हफ्ते नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट हैं- अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट. सियासत की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन के बहुत चांसेज हैं. हालांकि इसे लेकर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. फिर भी आइए अब तक के वोटिंग ट्रेंड्स और बॉटम-3 कंटेस्टेंट पर नजर डालते हैं.

बिग बॉस 19 वोटिंग ट्रेंड्स

बिग बॉस इनसाइडर के एक्स पोस्ट के मुताबिक नीलम गिरी, अशनूर कौर और फरहाना भट्ट सबसे कम वोट पाने वाले कंटेस्टेंट हैं. वहीं गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज वोटों के मामले में सबसे आगे हैं. इसलिए अगर मेकर्स कोई और ट्विस्ट नहीं लाते हैं तो इस हफ्ते नीलम गिरी के बेघर होने की पूरी संभावना है.

अशनूर और फरहाना भी बिग बॉस 19 के घर में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. फरहाना ने शो में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, भले ही वह कभी-कभी टॉक्सिक नजर आती हों. फरहाना को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखा जाता रहा है. हालांकि कंट्रोवर्सी से भी दूर नहीं रही हैं.

अशनूर के पास क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी?

इस बीच, ऐसा माना जा रहा है कि अशनूर के पास शो के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है. हालांकि, टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने लंबे काम के चलते एक्ट्रेस के पास काफी अच्छी फैन फॉलोइंग हैं. खैर एविक्शन को लेकर हो रही इस तरह की बातें केवल अनुमान हैं और वीकएंड का वार देखने पर ही पता चलेगा कि आखिर में क्या होता है.

