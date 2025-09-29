विज्ञापन

Bigg Boss 19: इन 8 सदस्यों पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार, फरहाना भट्ट ने लिया इस कंटेस्टेंट से बदला...  

'बिग बॉस 19' के गार्डन एरिया में एक शिप और मिसाइल का सेटअप लगाया गया था. इसमें कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी कंटेस्टेंट को तीन बार से ज्यादा नॉमिनेट नहीं कर सकता है.

बिग बॉस 19: इन 8 सदस्यों पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार
नई दिल्ली:

'बिग बॉस 19' अपने छठे हफ्ते में पहुंच चुका है और घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है. पहले कंटेस्टेंट्स सेफ गेम खेल रहे थे और अब जब उनके बाहर होने की नौबत आई है तो वो फ्रंटफुट पर आ गए हैं. नॉमिनेशन टास्क ने घरवालों के होश उड़ा रखे हैं. यहां तक कि आवेज दरबार भी शो से बेघर हो चुके हैं. इधर, नॉमिनेशन टास्क में फरहाना भट्ट ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है. फरहाना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और शो में नया ट्विस्ट ला दिया. इस हफ्ते के लिए घर से 8 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं. किन कंटेस्टेंट के सिर पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार आइए जानते हैं.

किसने किसको किया नॉमिनेट?
'बिग बॉस 19' के गार्डन एरिया में एक शिप और मिसाइल का सेटअप लगाया गया था. इसमें कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी कंटेस्टेंट को तीन बार से ज्यादा नॉमिनेट नहीं कर सकता है. इसकी शुरुआत गौरव खन्ना से होती है, जिन्हें किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया. नीलम और शहबाज ने अभिषेक बजाज को नॉमिनेट किया. अशनूर ने शहबाज को नॉमिनेट किया. कुनिका ने बशीर को नॉमिनेट किया, अमाल मलिक, तान्या और बसीर ने प्रणीत मोरे को नॉमिनेट किया है. वहीं, अमाल को प्रणित, अशनूर और अभिषेक ने, गौरव, नेहल और मृदुल ने तन्या को, नीलम को प्रणित, अभिषेक, गौरव ने, जीशान, नीलम और तान्या ने नेहल को नॉमिनेट किया. शहबाज ने मृदुल को, जीशान को नेहल, कुनिका और मृदुल ने नॉमिनेट किया.

8 सदस्यों पर लटकी तलवार
घर की कैप्टन फरहाना भट्ट के पास पावर है और उसे विशेषाधिकार मिला है कि वह किसी एक सदस्य को सीधे तौर पर बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं और इस पर उन्होंने अशनूर का नाम लिया. घर में अशनूर और फरहाना की लड़ाई हो चुकी है. फरहाना ने बदला लेने के लिए अशनूर को बली का बकरा बना दिया है. अब नॉमिनेट हुए इन 8 सदस्यों में (नेहल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी) से किसका पत्ता साफ होगा, यह तो आगामी वीकेंड का वार में पता चलेगा.

