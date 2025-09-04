विज्ञापन

बिग बॉस 19 के दूसरे कैप्टेंसी टास्क में भिड़े दो कंटेंस्टेंट, घायल हुए मृदुल तिवारी, ये बना कप्तान

बिग बॉस 19 में कैप्टनसी टास्क के बीच दो कंटेस्टेंट के बीच भिड़ंत देखने को मिली है. वहीं मृदुल तिवारी इस टास्क में घायल होते नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस 19 के कैप्टन्सी टास्क में घायल हुए मृदुल तिवारी
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इन दिनों अभिषेक बजाज को बड़ा बच्चा का टैग मिला हुआ है. वहीं यह टैग वह हाल ही में कैप्टन्सी टास्क में प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, घर में कुनिका सदानंद के कैप्टन्सी का पद छोड़ने के बाद दूसरा कैप्टन्सी का टास्क देखने को मिलने वाला है. वहीं इसके चलते बिग बॉस घरवालों को बुलाकर टास्क के नियमों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे. इसके बाद टास्क शुरु होगा, जिसमें आखिरी लाइन तक घरवालों को पहुंचना होगा. इस रेस में सभी दौड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते अभिषेक बजाज ने मृदुल तिवारी को धक्का दिया, जिसके चलते वह जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं.

इसके बाद मृदुल को लिविंग रुम में ले जाया जाता है, जिसके चलते बशीर और अभिषेक के बीच झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है. बसीर, अभिषेक को उनकी हरकत के लिए खरी खोटी सुनाते हैं. हालांकि अभिषेक अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं होता और इसके चलते घर में खूब हंगामा देखने को मिलता है. वीडियो में मृदुल तिवारी के होंठ सूजे हुए नजर आते हैं.

इस प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अभिषेक बजाज को फैंस की खरीखोटी सुनने को मिल रही है. जहां मृदुल तिवारी के फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं लोग उन्हें समझदारी से बिहेव करने के लिए कह रहे हैं.

बता दें, बिग बॉस 19 का अपडेट सामने आया है कि बिग बॉस 19 का दूसरा कैप्टन बशीर अली बन गया है, जिसके चलते फैंस के बीच खुशी तो हैं. हालांकि वह गौरव खन्ना को घर का नया कैप्टन बनते हुए देखना चाहते हैं.

