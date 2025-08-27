विज्ञापन

बिग बॉस-19 में शुरू हुई देसी छोरे और गोरी मेम की लव स्टोरी, पोलैंड जाएगी बारात?

मृदुल और नतालिया की मस्ती के अलावा, नेहल चुडासमा और अभिषेक बजाज के बीच भी कुछ खास पल देखने को मिले.

नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के घर में मृदुल तिवारी और नतालिया की जोड़ी दर्शकों का ध्यान खींच रही है. मेकर्स ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मृदुल नतालिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह बहुत अच्छी हैं. जवाब में नतालिया उन्हें ‘जान' कहकर थैंक्यू कहती हैं. यह मोमेंट इतना प्यारा था कि पास बैठे अशनूर कौर और गौरव खन्ना हंसते हुए तालियां बजाने लगे. मृदुल ने शरमाते हुए कहा, “देखो, आग तो दोनों तरफ लगी है!”

गौरव खन्ना ने उड़ाया मजाक

इस मस्ती भरे माहौल में गौरव खन्ना ने चुटकी लेते हुए कहा, “अब बारात पोलैंड ही जाएगी.” मृदुल ने तुरंत जवाब दिया, “बिल्कुल, आपको पोलैंड चलना होगा.” गौरव ने हंसते हुए कहा, “हां, बस टिकट भेज देना.” यह हल्का-फुल्का मजाक चारों कंटेस्टेंट्स ने खूब एंजॉय किया.

क्या शुरू हुई नई लव स्टोरी?

मृदुल और नतालिया की मस्ती के अलावा, नेहल चुडासमा और अभिषेक बजाज के बीच भी कुछ खास पल देखने को मिले. एक वीडियो में नेहल, अभिषेक के बारे में बात करते हुए कहती हैं, “यह मुझे गुस्सा दिलाता है, लेकिन इसे देखते ही मेरा गुस्सा शांत हो जाता है. चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, यह हंसी में सब टाल देता है. पता नहीं, यह सभी लड़कियों के साथ ऐसा करता है या नहीं, लेकिन मेरा गुस्सा पल में गायब हो जाता है.”

पहले हफ्ते में 7 नॉमिनेशन्स

‘बिग बॉस 19' के पहले हफ्ते में ही नॉमिनेशन प्रोसेस ने सबको चौंका दिया. इस बार टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स को खुलेआम एक-एक नाम चुनना था, जो उनके हिसाब से घर में रहने लायक नहीं है. वोटिंग और चर्चा के बाद सात कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए. इनमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसेक और प्रणित मोरे शामिल हैं.

