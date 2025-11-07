विज्ञापन

प्रणीत मोरे की वापसी के बीच बिग बॉस 19 को मिला एक्सटेंशन? फिनाले के लिए करना होगा इतना इंतजार!

प्रणीत मोरे की बिग बॉस 19 में वापसी के बीच को खबरें हैं कि सलमान खान के शो को एक्सटेंशन मिल गया है, जिसके चलते फिनाले जनवरी में होने की संभावना है. 

बिग बॉस 19 के फिनाले की डेट टलने की हैं खबरें
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में हाल ही में बीमारी के चलते शो से बाहर आने वाले प्रणीत मोरे की बिग बॉस हाउस में वापसी होते हुए दिखने वाली है, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लेकिन हम आपको एक और गुड न्यूज देने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 अगस्त 2025 को बिग बॉस 19 का प्रीमियर हुआ था, जिसके चलते दिसंबर में शो का फिनाले होना था. लेकिन अब खबरें हैं कि शो को 4 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिसके चलते जनवरी 2026 में इस शो का फिनाले होगा. हालांकि मेकर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है. 

बिग बॉस खबरी के एक्स पेज पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस 19 का फिनाले होना था. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 तक के लिए फिनाले को टाल दिया गया है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने कंफर्म नहीं किया है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो लंबे समय से चल रहे इस रियलिटी शो को चाहने वालों के लिए यह तोहफा होगा. 

बता दें कि बिग बॉस 19 इस लिए भी चर्चा में था कि इस साल का सीजन शो को सबसे ज्यादा चलने वाला सीजन कहा जा रहा था. खबरों की मानें तो यह साढ़े 5 महीने तक चलने की जानकारी थी. वहीं रिकॉर्ड की बात करें तो बिग बॉस का सीजन 14 142 दिनों तक एयर हुआ ता. जबकि सीजन 13 141 दिनों तक ऑन एयर था. वहीं अगर बात सच निकली तो बिग बॉस 19 भी इस लिस्ट में शुमार होगा. 

गौरतलब है कि अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा और मालती चाहर इन दिनों शो में दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं. 

