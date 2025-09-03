Bigg Boss 19: अमाल मलिक नहीं गौरव खन्ना हैं बिग बॉस के सबसे महंगे कंटेस्टेंट, हर हफ्ते ले रहे हैं इतने लाख!

Bigg Boss 19 Contestant Fees: बिग बॉस 19 अपने कंटेस्टेंट्स के मिक्स के लिए काफी चर्चा बटोर रहा है. जैसे जैसे शो में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कंटेस्टेंट्स की फीस को लेकर भी चर्चा होने लगी है. अब मीडिया रिपोर्ट्स में शो के कुछ कंटेस्टेंट्स की फीस के बारे में जानकारी मिली है कि वे पर वीक यानी एक हफ्ते के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं. जैसा कि पहले बताया गया था गौरव खन्ना सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कंटेस्टेंट हैं, उसके बाद अमाल मलिक हैं. सोर्स के मुताबिक अनुपमा एक्टर बिग बॉस 19 के घर में रहने के लिए हर हफ्ते 17.5 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं.

सोर्स ने बताया, शो में गौरव की पर डे फीस 2.5 लाख रुपये है. इस भारी रकम के अलावा, बिग बॉस में अपने स्टे के बाद गौरव को स्टार या कलर्स के साथ एक शो का वादा भी किया गया है. गौरव, जिन्होंने पिछली बार सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीता था दिलचस्प बात यह है कि बिग बॉस 19 की अपनी फीस के साथ, गौरव बिग बॉस के इतिहास में टॉप 10 सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. पामेला एंडरसन तीन दिनों के लिए 2.5 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज्यारा फीस पाने वाली बिग बॉस कंटेस्टेंट बनी हुई हैं. एक्टर्स में करणवीर बोहरा कथित तौर पर बिग बॉस 12 में हर हफ्ते 20 लाख रुपये चार्ज कर रहे थे.

गौरव के अलावा, अमाल मलिक भी इस सीजन के टॉप-3 तीन सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कंटेस्टेंट में शामिल हैं. अमाल के एक हफ्ते के लिए 8.75 लाख रुपये लेने की अफवाह है. सोर्स के मुताबिक, बिग बॉस 19 में उनकी हर दिन की फीस 1.25 लाख रुपये है. अवेज दरबार और अशनूर कौर को कथित तौर पर एक हफ्ते के लिए 6 लाख रुपये दिए जा रहे हैं.