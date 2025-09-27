विज्ञापन

Bigg Boss 19: बसीर ने आवेज के कैरेक्टर पर उठाए सवाल तो भड़कीं गौहर खान, बोलीं- 'हीरो बनने के चक्कर में...'

बिग बॉस 19 लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है. हर एपिसोड में लड़ाई-झगड़े और ड्रामा देखने को मिलता है. लेटेस्ट एपिसोड में खूब ड्रामा हुआ है, जिसमें बसीर अली ने आवेज दरबार पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Bigg Boss 19: बसीर ने आवेज के कैरेक्टर पर उठाए सवाल तो भड़कीं गौहर खान, बोलीं- 'हीरो बनने के चक्कर में...'
बसीर ने आवेज के कैरेक्टर पर उठाए सवाल तो भड़कीं गौहर खान
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है. हर एपिसोड में लड़ाई-झगड़े और ड्रामा देखने को मिलता है. लेटेस्ट एपिसोड में खूब ड्रामा हुआ है, जिसमें बसीर अली ने आवेज दरबार पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. चीटिंग के आरोप से आवेज बुरी तरह टूट गए और इमोशनल हो गए. आवेज के इस तरह से टूटने के बाद कई लोग बसीर पर भड़क गए और उनके निशाने पर आ गए हैं. अब आवेज के सपोर्ट में गौहर खान उतरी हैं. गौहर ने आवेज का सपोर्ट किया है वहीं बसीर को खूब खरी-खोटी सुनाई है. गौहर का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

गौहर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बसीर आवेज पर कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए गौहर ने लिखा- बसीर को फालतू में आवेज को टारगेट करना है. हीरो बनने के चक्कर में हमेशा विलेन बन जाता है.

क्या था मामला?

दरअसल बसीर अमाल और जीशान के साथ मिलकर आवेज पर नगमा को चीट करने का आरोप लगाते हैं. इस आरोप के बाद आवेज फूट-फूटकर रोने लगते हैं. जब बसीर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो आवेज से माफी भी मांगते हैं. वो कहते  हैं कि वो फ्लो-फ्लो में ये बात बोल गए थे. उन्हें भी ये किसी तीसरे ने बताया था. अगर इस कमेंट से उनके और नगमा के रिलेशनशिप पर असर पड़ता है तो वो उनसे माफी मांगते हैं.

फरहाना बनीं घर की नई कैप्टन 

बता दें बिग बॉस के घर में इस समय काफी मजा आ रहा है. घर की नई कैप्टन फरहाना बन गई है, जिसके बाद से घर में नई चीजें देखने को मिल रही हैं. आए दिन ड्यूटी और बाकी चीजों को लेकर लड़ाई हो रही है. वहीं शहबाज पूरे घर का माहौल लाइट रखने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों से सभी को हंसाते रहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss Season 19, Salman Khan, Weekend Ka Vaar, Gauahar Khan, Awez Darbar, Baseer Ali, Bigg Boss 19 Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com