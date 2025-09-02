Bigg Boss 19 अपडेट्स: नीलम गिरि का रोना, फरहाना का बसीर से झगड़ा, जानें 9वें दिन घर में क्या-क्या हुआ बखेड़ा

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस का 19वां सीजन अपना शानदार एक हफ्ता पूरा कर चुका है. शो के पहले हफ्ते कई कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए ,लेकिन शो के पहले हफ्ते में कोई भी बेघर नहीं हुआ. कई फ्लॉप सीजन के बाद 19वें सीजन में दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड (नौवें दिन) की डिटेल सामने आ गई है, जिसमें भोजपुरी स्टार नीलम गिरि रोती हुई नजर आईं, वहीं बसीर अली और फरहाना भट्ट के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. दरअसल, फरहाना भट्ट के साथ तू-तू-मैं-में होने के बाद नीलम बुरी तरह टूट गईं. इसके अलावा एपिसोड 9 में तान्या मित्तल से क्लीनिंग रूम की गंदगी को लेकर बहस हुई. वोटिंग के बाद कुनिका सदानंद से उनकी कप्तानी छीन ली गई.



तान्या के इनकार से विवाद छिड़ गया

दिन का ड्रामा तब शुरू हुआ जब तान्या मित्तल ने स्मोकिंग एरिया साफ करने से इनकार कर दिया. इससे घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जीशान कादरी ने उन पर जमकर हमला बोला, जबकि बसीर अली ने चेतावनी दी कि अगर तान्या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगी तो उन्हें खाने के मामले में अंजाम भुगतना पड़ेगा. तान्या ने कहा कि घर में सिर्फ 5 लोग ही धूम्रपान करते हैं, इसलिए वे धूम्रपान एरिया खुद साफ कर सकते हैं. जीशान और बसीर ने जोर देकर कहा कि तान्या या तो बगीचे और धूम्रपान एरिया की सफाई करे, या फिर शौचालय साफ करने का काम संभाले. जब नीलम ने खुद यह काम करने की बात कही, तो उसे 'चमची' जैसे नामों से पुकारा गया.



नीलम गिरि का इमोशनल ब्रेकडाउन



वहीं, जब जीशान ने नीलम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो माहौल गरमा गया. इस आरोप से नीलम की आंखों में आंसू आ गए, जबकि तान्या, कुनिका और नेहल ने उन्हें सपोर्ट किया. मामला तब और बिगड़ गया जब फरहाना ने उन्हें भद्दे शब्द कहे. इसके बाद जो हुआ वह किसी शोर-शराबे से कम नहीं था.



तान्या बनाम नेहल नाश्ते का झगड़ा



नेहल और तान्या के बीच नाश्ते को लेकर मतभेद के बाद तनाव और बढ़ गया. तान्या के पोहे के बारे में लगातार पूछे जाने पर दोनों में तीखी बहस हुई. नतीजा यह हुआ कि नेहल ने एलान कर दिया कि वह अब घर के लिए खाना नहीं बनाएगी. उसने यह भी आरोप लगाया कि तान्या की सांसों से दुर्गंध आती है. तभी प्रणित मोरे ने नेहल को टोका और उसे पर्सनल ना होने की चेतावनी दी.



बसीर बनाम फरहाना

जब बसीर ने फरहाना का गद्दा बाहर खींचकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया तो उनके बीच बहस झगड़े में बदल गई. फरहाना ने जवाबी कार्रवाई में बसीर की दवाइयां फेंक दीं. अमाल ने संगीत बजाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस झगड़े के कारण घर में गालियां सुनाई देने लगी.



कुनिका के हाथ से गई कप्तानी

सीजन की पहली कप्तान कुनिका से कप्तानी छीन ली गई. 'बिग बॉस' ने एक वोटिंग शुरू की जिसमें पूछा गया कि क्या वह इम्युनिटी की हकदार हैं. इस सीजन की थीम, 'घरवालों की सरकार' के अनुसार, 12 घरवालों ने उनके खिलाफ वोट किया. नतीजतन, बिग बॉस ने ऐलान किया कि घर बिना कप्तान के सामूहिक रूप से चलेगा.



अशनूर को मिली इम्यूनिटी

घर में हुए एक और वोट में, अशनूर घर से बेघर होने से बच गई क्योंकि उन्हें इम्युनिटी मिल गई. इस फैसले से बसीर निराश हो गए क्योंकि उन्हें इम्युनिटी के लिए चुना ही नहीं गया था. घरवालों ने तर्क दिया कि अशनूर और अभिषेक इम्युनिटी के हकदार थे, क्योंकि वे कप्तानी के दो अन्य दावेदार थे. बसीर ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही उन्होंने टास्क में कुनिका को लीड किया था, लेकिन उनके काम पर कोई ध्यान नहीं गया.





