बिग बॉस 19 के दीवाली स्पेशल पर सलमान खान की गिरी गाज, मालती का बेवकूफी भरा जवाब तो अमाल मलिक के निकले आंसू

Bigg Boss 19 Diwali Special Weekend Ka Vaar: दीवाली की धूम हर तरफ है. वहीं रियलिटी शो बिग बॉस 19 में भी दीपावली की धूम देखने को मिलने वाली है. इसी के चलते गुड न्यूज यह है कि इस हफ्ते इविक्शन देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन सलमान खान का तीन कंटेस्टेंट पर गुस्सा जरुर देखने को मिलने वाला है, जिसमें अमाल मलिक, शहबाज बादेशा और मालती चाहर शामिल हैं. इसकी झलक बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है. जहां अमाल मलिक के पिता शो में एंट्री करते हैं और बेटे को खूब सुनाते हैं. इसे देखकर खुद अमाल भी रो पड़ते हैं.

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में सलमान खान, मालती चाहर से कहते हैं, नेक्सट टाइम कपड़े पहनकर बात करना मेरे से. इससे आपका क्या मतलब था? इस पर मालती कहती हैं, यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसी है. मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है? इसे सुनते ही बसलीर अली बेसलेस कहते हैं, जिस पर सलमान कहते हैं बोल रही है तो बोलने दो क्योंकि मुझे दिलचस्पी है.

इसके बाद शहबाज बादेशा को सलमान खान उनके बिहेवियर पर सुनाते हैं. जबकि अमाल मलिक को फरहाना भट्ट से खाना छीनने और उनकी मां पर भद्दे कमेंट करने पर सलमान खान उनकी क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. इसके बाद शो में अमाल के पिता डब्बू मलिक भी एंट्री करने के बाद उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं. वहीं उनसे लड़ाई झगड़ा ना करने और नाम खराब ना करने के लिए कहते हैं. जबकि सलमान खान भी उन्हें समझाते हैं.

इसके अलावा बिग बॉस 19 के दीवाली स्पेशल वीक में थामा को प्रमोट करने रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा सिंगर शान और जैस्मीन सैंडलस भी नजर आएंगे.